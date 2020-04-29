Какие съедобные грибы растут в Подмосковье и чем строчок обыкновенный отличается от сморчковой шапочки

Смутные времена коронавируса лучше переждать в полной самоизоляции, и многие москвичи уехали на дачи.

А на дачных участках и в подмосковных лесах рядом с ними уже началась настоящая грибная волна, которая продлится до конца майских праздников!

Правда, в весенних грибах разбираются даже не все опытные грибники, поэтому можно запастись справочниками или прочитать эту заметку. Например, достаточно живьем один раз взглянуть на строчок гигантский или обыкновенный, чтобы понять между ними разницу, и больше никогда не путать!

Саркосома шаровидная

Этой весной многие московские грибники впервые нашли шарики, похожие на теннисный мячик, меньше всего напоминающие гриб: ведь у него нет ни ножки, ни шляпки. Между тем, это весьма обычная в Сибири и Алтае саркосома шаровидная, почему-то в изобилии выросшая этой весной в подмосковных лесах! Возможно, причина в теплой зиме.

Фото: Наталия Сидорова

Этот гриб сибиряки еще называют «молодильным», и даже бытует поверье, что если найти саркосому, аккуратно выкрутить из земли, сделать вверху шарика надрез, и выпить ее водянистое содержимое, по вкусу напоминающее березовый сок, то не будешь болеть два года!

Фото: Наталия Сидорова

Неделю назад я сам впервые нашел саркосому в ельнике под Серпуховым, и, конечно, выпил... Заодно проверю легенду, весьма актуальную во времена кароновируса!

На самом деле, жидкость, которой наполнен шарик саркосомы, действительно содержит полезные аминокислоты, и этот гриб - настоящая биологически-активная добавка! Медики продолжают активно исследовать свойства саркосомы, но что точно — ядов в ней нет.

Саркосцифа австрийская

Ярко-красные чашечки этого гриба появляются на лесной подстилке сразу после таяния снега, и заметны издалека! Саркосцифа — настоящее украшение весеннего леса, и, несмотря на свою странную форму — так же абсолютно съедобна, хоть по консистенции напоминает и свиной хрящик!

Фото: Наталия Сидорова

Главное — суметь очистить низ плодового тела саркосцифы от земли, для чего грибы можно бросить в кипяток.

Фото: Наталия Сидорова

В Европе, кстати, саркосцифу используют в виде тарталеток, наполняя салатами, но я советую гриб просто пожарить, причем при любой тепловой обработке гриб не теряет свой ярко-красный цвет! И поэтому так красиво смотрится в салатах. Сейчас саркосцифу можно встретить почти во всех подмосковных лесах, особенно во влажных низинах, на гнилых веточках.

Строчок обыкновенный

Темно-коричная шляпка на светло-коричневой ножке — это практически полное описание строчка обыкновенного, единственного весеннего гриба, к которому следует относиться настороженно из-за токсина гиромитрина.

Впрочем, после двукратного отваривания гиромитрин почти полностью выходит в воду, и строчок обыкновенный можно жарить. Правда, я на такие усилия по обработке этого гриба не готов, и собираю его редко.

Фото: Наталия Сидорова

Строчок гигантский

«Квазимодо грибного мира» - так этот необычный гриб обозвал в своей книге «Тихая охота» писатель Владимир Солоухин.

Фото: Наталия Сидорова

Светло-коричневая крупная шляпка мозговидной формы, вся в извилинах и завитках, с почти отсутствующей ножкой — именно так выглядит этот гриб. В отличие от строчка обыкновенного, строчок гигантский абсолютно съедобен!

Фото: Наталия Сидорова

Я предпочитаю собирать именно строчки гигантские, волна которых уже началась на юге Московской области. Искать мощные плодовые тела строчка надо именно в березняках, они любят прятаться среди гнилушек. Но дома, перед готовкой, каждый строчок необходимо тщательно осмотреть и мелко порезать, так как в его складках любят прятаться насекомые и слизни.

Сморчок конический

Светло-серая вытянутая пирамидка в сотах, на полой ножке — так выглядит этот гриб, безусловно, самый ценный и вкусный из весенних видов, настоящий деликатес!

Фото: Наталия Сидорова

В России произрастает восемь видов сморчков, но в подмосковных лесах встречается лишь сморчок конический. В Европе и Америке именно сморчки — самый дорогие и ценные, после трюфеля, грибы.

Фото: Наталия Сидорова

Сморчки надо искать среди осин. Интересно, что эти грибы так же любят селиться под яблонями, так как образуют симбиоз с почвенной бактерией, питающейся падалицей яблок! Прошлый год, кстати, был небывало урожайным под Москвой на яблоки, и поэтому я советую, копая грядки, быть крайне осторожными, дабы не подавить плодовые тела сморчков!

Фото: Наталия Сидорова

На мой дачный участок в окрестностях города Домодедово сморчки пришли три года назад, и уже три года подряд каждую весну я нахожу несколько десятков грибов!

Фото: Наталия Сидорова

Кстати, кулинарная особенность всех весенних грибов, и прежде всего сморчков — они больше всего подходят для тушения в сливках!

Сморчковая шапочка

Этот гриб напоминает сморчок конический, в отличие от которого имеет коричневую шляпку, не срощеную с длинной ножкой, а как бы на нее надетую. Впрочем, если вы по неопытности спутаете сморчковую шапочку со сморчком — ничего страшного в этом не будет, этот гриб так же абсолютно съедобен, и его можно предварительно не отваривать.

Фото: Наталия Сидорова

К тому же сморчковую шапочку найти гораздо проще сморчка, и нередко в конце апреля она растет целыми полянами!

Фото: Наталия Сидорова

За шапочкой так же надо отправляться в осинник, в густые заросли по берегам ручьев и канав! Прошлой весной в Лосином острове я наткнулся на грибницу из нескольких сот плодовых тел шапочки, так что удалось с одного места наполнить всю корзину.