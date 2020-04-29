«Я с ней ругаюсь, а не спасаю»: Соловьев объяснил, почему не мирится с Собчак

Гремит интервью телеведущего Владимира Соловьева с журналисткой Ксенией Собчак. Ксения попала под мощное давление соцсетей. Стало известно, что она — инвестор в крупном бизнесе, который добывает крабов. Многие решили, что Соловьев бросился спасать Собчак. Но телеведущий слухи опроверг.

- А я не примирялся с ней. Просто объективно интересна тема крабовой войны, - сказал «КП» телеведущий. - Я никаких личных отношений с Собчак и не устанавливал, и не примирялся. Вы там где-нибудь увидели какую-нибудь помощь? Я был просто максимально объективен. Я там никакой помощи не увидел вообще. Наоборот, там, вежливо говоря, поставили под сомнение ряд основополагающих тезисов Ксении Анатольевны. Я как раз задал все неудобные вопросы. А о качестве ответов может судить аудитория.

Соловьев сказал, что и сейчас ругается с Собчак.

- Я и сейчас с Ксенией Анатольевной ругаюсь. Но когда человек идет в крабовый бизнес, я задаю вопросы, по ответам на эти вопросы все понятно. Что человек идет как бы инвестором, только непонятно, зачем этой компании инвестор. Здесь вообще это не имеет никакого отношения к моему личному отношению к Собчак. Я с ней в поддавки нигде даже близко не играл, - отметил он.

Телеведущий рассказал, кто был инициатором интервью.

- Как я понимаю, нас свели. Это, скорее, была идея, по-моему, Табриза (известный продюсер, - ред.), который работает с ней. Просто я его тоже хорошо знаю. Собчак была сильно огорчена наездами и думала, где на эту тему сказать. А так как ее еще стали вызывать все, кому не лень… Но я понимаю, что Собчак просто пытается решить свою задачу и ей хочется получить от меня интервью. А мне реально было интересно разобраться в крабовой войне. Потому что все об этом говорили. Поэтому, когда ты на Ютубе что-то делаешь, ты берешь то, о чем все говорят., - пояснил он.