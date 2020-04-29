В Москве задержали торговцев поддельными тестами на коронавирус

Все случилось 24 апреля на Ярославском шоссе в Москве. Оперативники под прикрытием назначили встречу некоему Антону Ж.*, который обещал продать любому желающему набор экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Встреча состоялась во дворе одного из домов. Мужчина предъявил товар, покупатели предъявили служебные удостоверения.

- После контрольной закупки были задержаны 30-летний уроженец Самарской области Антон Ж.* и его подельник 27-летний уроженец Краснодарского края Иван Г*. У мужчин были изъяты 11 коробок тестов, а также упаковка медицинских масок, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Продавцы пытались перекинуть вину друг на друга, а также на третье лицо, которое, якобы, вручило им их. И что сами мошенники даже не подозревали, что тесты ненастоящие.

В настоящее время изъятое имущество направленно на экспертизу, которая должна установить, что именно пытались продать москвичам два предприимчивых парня. Проводится проверка.