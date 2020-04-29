2020-04-29T14:51:23+03:00
Происшествия

В Москве задержали торговцев поддельными тестами на коронавирус

Оперативники претворились покупателями
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Полиция задержала горе-бизнесменов.Полиция задержала горе-бизнесменов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все случилось 24 апреля на Ярославском шоссе в Москве. Оперативники под прикрытием назначили встречу некоему Антону Ж.*, который обещал продать любому желающему набор экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Встреча состоялась во дворе одного из домов. Мужчина предъявил товар, покупатели предъявили служебные удостоверения.

- После контрольной закупки были задержаны 30-летний уроженец Самарской области Антон Ж.* и его подельник 27-летний уроженец Краснодарского края Иван Г*. У мужчин были изъяты 11 коробок тестов, а также упаковка медицинских масок, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Продавцы пытались перекинуть вину друг на друга, а также на третье лицо, которое, якобы, вручило им их. И что сами мошенники даже не подозревали, что тесты ненастоящие.

В настоящее время изъятое имущество направленно на экспертизу, которая должна установить, что именно пытались продать москвичам два предприимчивых парня. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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