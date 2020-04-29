«Мужиков стал косить вирус, а маски выдали через две недели»: Запертые в бараках вахтовики объяснили, почему вышли на митинг

Как это ни удивительно для жителей средней полосы, в Якутию тоже бывает весна. Сегодня в районе Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЧНГМ) +10, а то и выше.

Неба синь.

- Вчера из нашей общаги увезли 29 человек. Из соседней комнаты несколько ребят. Я даже не знаю сейчас, заражен ли я, у меня в комнате живет мой мастер, у него тест положительный, - рассказывает один из вахтовиков - назовем его, скажем, Андрей, которому я склонен доверять: это мой любимый племянник, вынянченный этими самыми руками. Сейчас он большой дядька, на вахты летает много лет.

16 апреля мой племянник должен был вернуться на родину. Но к тому моменту уже полыхнуло - мужиков в поселках ЧНГМ стала массово косить особо тяжкая простуда. Все 34 поселка, где живут рабочие различных компаний-субподрядчиков «Газпрома», закрыли. Работягам предложили продлить вахту до 30 апреля.

Они даже обрадовались: деньги нелишние. Подписали новые договоры.

- Только никто больше не работал, - вздыхает племянник. - Отменили всю работу.

- И что вы делали почти две недели?

- Телевизор смотрели…

Заволновались мужики ближе к к концу апреля: договора истекают, когда домой?!

Во всех поселках месторождения более 10500 вахтовиков. Из каждого то и дело увозят заболевших. Страшно.

22 апреля приехали медики, у всех взяли тесты. К 26 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась у 177 человек. Поименный список попал в руки рабочих. Бумага официальная, за подписью начальника отдела эпидемиологического надзора Якутского правления Роспотребнадзора Любови Будыреновой.

Ну и началось: особо горячие головы ломанулись на стихийный митинг, записи которого широко разошлись по Сети: «Почему нам ничего не говорят?!». «Какая самоизоляция, когда нас 12 человек в комнате?!» Человек 150 митинговало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/776169" frameborder="0"></iframe> Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии.

Тех, кто не пошел, больше: сочувствуют на расстоянии.

- Вам хотя бы маски выдали? - спрашиваю.

- Конечно! 27 апреля… По три штуки…

Напомню, первые заболевшие появились в середине апреля. На создание хотя бы видимости карантинных мер АО «Стройтранснефтегаз» и ООО «ГазАртСтрой» понадобилось почти две недели.

- Вы правда по 12 человек в комнате живете?

- Мы-то вчетвером. Но есть и по 16. Понимаешь, мы готовы потерпеть, подождать. Надо так надо! Но почему нам никто ничего не объясняет?!

Тем временем, впечатляющие видео с митинга увидели где положено. Отреагировало якутское правительство: ситуация, мол, под контролем. Тамошний оперативный штаб ответил честно: «Все результаты пока не готовы, но зараженных очень много».

По официальным данным, 56 вахтовиков сейчас находятся в больницах Ленска и Якутска, еще 39 - в Ноябрьске. Сейчас на месторождении действует обсерватор для заболевших в легкой форме, но, как заявил полпред в ДФО Юрий Трутнев, в кратчайшие сроки будет развернут полноценный полевой мобильный госпиталь для размещения больных коронавируснои инфекцией. Роспотребнадзор, Минздрав России вместе с «Газпромом» и правительством Якутии должны разработать меры, направленные на соблюдение требовании карантинного режима, дезинфекции, снабжения вахтовиков Чаяндинского месторождения продуктами, медикаментами и средствами гигиены.

Поименный список заболевших попал в руки рабочих.

- Вас там пока кормят?

- С едой все ОК, слава богу. Сегодня к митингующим генеральный приедет. Наверное, все нам объяснит. Там все уже собрались! - пишет племянник, явно слегка ошалевший оттого, что они там с мужиками без пяти минут звезды экстренных новостей.

Теперь их точно не оставят, спасут, вылечат, если надо. А главное, объяснят, что нельзя вам пока, ребята, на большую землю, пока не разберутся, кто болен, а кто нет. Вирус должен быть остановлен.

Остается один маленький вопросик. Какого черта с людьми начинают разговаривать, только когда после двух недель безделья им в голову приходит мысль побузить? Посреди прекрасных якутских просторов, куда тоже пришла весна.

Если бы все эти логичные и, что важно, уже отработанные в других регионах России меры приняли сразу, а не через две недели, тогда бы и прокуратуре не пришлось проводить проверку, «по результатам которой будут выявлены ответственные за нарушения требовании законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Население, оно ведь из живых людей состоит.

ДОСЛОВНО

«Нужно гарантировать людям безопасность их здоровья и жизни. Необходимо решить вопросы с пребыванием работников на месторождении: организовать лечение заболевших, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и медикаментами, проработать транспортировку людей с месторождения».

(Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время оперативного совещания с руководством Республики Саха (Якутия) и ответственными федеральными министерствами и ведомствами).