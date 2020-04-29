Установлена причина смерти личного пилота Путина

Стали известны подробности причин скоропостижной смерти Григория Николаевича Белодеда. Официальной в справке о смерти значится, что мужчина скончался от «других форм ишемической болезни сердца». В разговоре с KP.RU сын Григория Николаевича рассказал, что ранее его отца забирали в больницу с жалобами на сердце.

«Папу забирали в больницу с признаками похожими на прединсультное состояние, он проходил обследование. Это было дважды. Сперва в августе 2019 года, а второй раз в этом январе Однако, когда выписался сказал нам, что диагноз инсульт врачами поставлен не был. Я думаю, папа недоговаривал нам о своем здоровье, не рассказывал всех подробностей, чтобы мы лишний раз не тревожились о нем,» - рассказал KP.RU сын скончавшегося пилота Ярослав Белодед.

Ранее KP.RU сообщил о смерти на 74-году жизни личного пилота президентов России Григория Белодеда. Григорий Николаевич работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, которым летал еще первый президент Борис Ельцин, а позже - Владимир Путин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве скончался личный пилот Путина

За время летной карьеры пилот успел поработать на бортах Бориса Ельцина и Владимира Путина (подробности)