О чем говорят фермеры: «Агрохолдингам государство поможет, а про нас забыли?»

Оказавшиеся в непростой ситуации российские фермеры через ОНФ обратились в правительство России за экстренной помощью. В письме, отправленном на имя вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует в кабмине сельское хозяйство), они подробно изложили перечень проблем, с которыми им пришлось столкнуться в условиях пандемии, и рассказали, что нужно сделать, чтобы тысячи крестьянских фермерских хозяйств смогли существовать и после кризиса.

Всего фермеры выделили 5 основных пунктов:

- Во-первых, они попросили предоставить им «налоговые каникулы» - малые формы хозяйствования на селе не попали в число субъектов предпринимательства, которым они полагаются. Как платить-то эти налоги, когда выручка резко упала, а все деньги сегодня уходят на весенне-полевые работы?

- Немало жалоб на запчасти для сельхозтехники — много организаций, торговавших ими, сегодня закрыты, аналогичная ситуация с поставщиками и продавцами удобрений и семян. Чтобы не ставить посевную под удар, они предлагают отнести эти организации к непрерывно действующим.

- Сбыт молочной продукции резко упал и многие животноводы задумались о сокращении стада. Чтобы этого не произошло и буренок не пришлось резать, земледельцы просят предоставить им на период эпидемии субсидии на корма.

- Отдельная просьба — о переносе на полгода сроков выполнения грантовых программ. Многие фермеры получили бесплатную помощь от государства, которая предусматривает достаточно жесткую систему отчетности о ходе ее реализации. Однако в этих условиях многое сделать вовремя не получится. За это фермеру грозят серьезные наказания, вплоть до штрафных санкций и требования возврата денег (частично уже вложенных в дело), после чего на таких хозяйствах можно ставить крест.

- В 37 регионах страны МФЦ полностью перестали принимать посетителей, что добавило фермерам головной боли — они не могут получить документы, чтобы оформить в банках залоговые кредиты. И некоторые аграрии не начинают посевную, не имея возможности оплатить ГСМ, семена и удобрения.

Вызывают вопросы у владельцев небольших агропредприятий и составленный Минсельхозом РФ перечень компаний, которые впоследствии могут рассчитывать на помощь со стороны государства.

- Все это выглядит не совсем справедливым, - прокомментировал «Комсомолке» один из авторов обращения, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» сыровар Олег Сирота. - Именно крестьянские фермерские хозяйства стали локомотивом роста сельхозпроизводства, что подкреплено цифрами: если вся отрасль с 2000-го года в среднем увеличила объемы производства в 1,7 раза, то фермеры — в 8,5 раз! Растет и доля нашей продукции: фермеры выдают 14 процентов от всей производимой в стране сельхозпродукции. И вот Правительство РФ составляет список нуждающихся, в нем — 66 крупных агрохолдингов, а про фермеров ничего нет. Про нас забыли?.. Вот мы, собрав сотни жалоб наших коллег со всей страны, и написали это обращение. Надеемся, что нас услышат.