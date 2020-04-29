2020-04-29T17:13:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта для диагностики коронавируса

Врачи референс-центра окажут помощь своим коллегам в правильной постановке диагноза
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр города привел пример, что 29 апреля выявлено 2220 заболеваний COVID 2019 и параллельно 2500 пневмонии с подозрением на коронавирусМэр города привел пример, что 29 апреля выявлено 2220 заболеваний COVID 2019 и параллельно 2500 пневмонии с подозрением на коронавирусФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Московский референс-центр лучевой диагностики ежедневно поступают данные о всех лучевых исследованиях, проводимых городскими больницами и поликлиниками. Врачи-эксперты центра оказывают помощь своим коллегам в правильной постановке диагноза. Когда началась пандемия коронавируса, то все ресурсы референс-центра были сконцентрированы на диагностике пневмонии.

- Сегодня он стал реальным центром по диагностике COVID и пневмонии. Работают в настоящее время 45 поликлинических центра, работают с КТ, в круглосуточном режиме. Все снимки поступают в единый радиологический центр, здесь обрабатываются, проводятся консультации, делаются заключения – это важнейшая работа. Она дает колоссальный результат, - сказал Сергей Собянин во время посещения референс-центра.

Мэр города привел пример, что 29 апреля выявлено 2220 заболеваний COVID 2019 и параллельно 2500 пневмонии с подозрением на коронавирус.

- Легкая пневмония лечится амбулаторно, третья и четвертая стадии – уже отправляются в стационар. Это тоже важнейшее направление (маршрутизация направлений пациентов). Сегодня мы запускаем еще один важнейший сервис на базе этого центра (прим. Московского референс-центра) – это «компьютерное зрение», с помощью технологий искусственного интеллекта. Запускается экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус, - сказал Сергей Собянин.

Технологии «компьютерного зрения» существенно повысят точность диагностики и уменьшит число ошибок и неверно поставленных диагнозов.

- Уже взаимодействие идет с 12 компаниями, они включены в онлайн-работу. Поликлиники имеют доступ к этому сервису. Мы посчитали четкость алгоритма – она составляет 90%, - сказал директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов.

Как это будет работать? Ка только на аппарате получен снимок КТ, он автоматически поступает в центр и идет в сервис врача для заключения лечения, определения диагноза. Алгоритм уже просматривает изображение и дает подсказки врачу. Доктор получает и оригинальный снимок и обработанный с помощью «компьютерного зрения». Исследование с признаками пневмонии будет выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких будут отмечены зоны возможного поражения. Но окончательный диагноз в любом случае будет ставить врач.

В референс-центре работают 66 высококвалифицированных и опытных врачей-рентгенологов. Как и амбулаторные КТ-центры, референс-центр работает в круглосуточном режиме. Врачи-эксперты консультируют около 1000 исследований в сутки. Время подготовки описания, как правило, составляет 15-30 минут. В сложных случаях – до одного часа. Уже было проведено 37 000 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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