«Чтобы выглядеть хорошо, нужно много-много денег»: Марина Зудина раскрыла секрет своей красоты

Марина Зудина отвечала на вопросы. И давала довольно откровенные ответы. Темы были разные: и касающиеся творчества, и – частной жизни.

Уже давно многие пытаются разгадать секрет «вечно молодой Зудиной», как о ней говорил ее муж – Олег Табаков.

Зудиной 54 года, но выглядит она значительно моложе. Не только журналисты, но и зрители ее спросили: как удается так великолепно выглядеть, в чем секрет красоты. Всегда стройная, лицо – свежо, как персик. И возраст не властен над ней.

Обычно актриса отвечает так: мол, когда в душе есть любовь в глобальном смысле слова, то и на лице «распускаются розы», глаза горят, улыбка светится счастьем. Главное – это хорошее настроение. Когда у женщины хорошее настроение, у нее есть силы заниматься с собой.

- Мне всегда хотелось выглядеть хорошо, потому что я любила мужчину, я любила своих детей, - призналась Зудина. - Мне кажется, для детей это тоже важно, когда их мама красивая и молодая. А для меня важно быть интересной им. Кроме того, я очень люблю свою профессию. Те роли, которые я играю, предполагают определенную физическую форму. Для моего организма комфортно раздельное питание. Я ем часто и понемногу. Костюмеры не перешивали мои костюмы для спектаклей много-много лет. Такая у меня сила воли. Когда ты находишься в гармонии с собой, это дает силы заниматься собой.

И еще… Нужно много-много денег. Это я о том, что касается каких- то косметических процедур. И это очень больно. Некоторое время ты не выходишь на улицу – у тебя отеки, синяки. Все женщины это знают.

Марина Зудина с удовольствием рассуждала о «женской природе», мол, женщины мало чем отличаются друг от друга. Ну разве что - жизненным опытом. Актриса называет себя «нормальной женщиной, которая все умеет делать сама».

- Просто есть женщины, которых очень сильно любили, и которые сами очень сильно любили, - полагает Зудина. - А есть такие, которым не дал Господь такой счастливой любви, какая была у меня. Я до сих пор не понимаю, за что это мне было.

Женская природа очень похожа – хочется, чтобы о тебе заботились, чтобы тебя любили, чтобы ты любила. Чтобы в доме был порядок, чтобы было уютно, хочется многое делать своими руками.

Например, я сейчас очень многое делаю своими руками. За короткий срок мы с моей помощницей и Машиной (дочка Зудиной – Ред.) няней перестирали занавески, погладили их, вымыли люстры, плинтуса, пропылесосили. Я разбирала вещи. Я такая счастливая была, когда это делала. Так как я не привыкла работать в перчатках, у меня руки сейчас в жутком состоянии… Ко мне приехал сын, который живет отдельно, он не так часто приезжает. И я была в этот момент самой счастливой женщиной. Я умею радоваться мелочам. Так что я мало чем отличаюсь от других женщина. Так же, как все, хочу выглядеть хорошо. Так же, как все, хочу красиво одеваться, носить украшения, хотя это не мои приоритеты. Я всегда спокойно относилась к маркам машин, к дизайнерской одежде. Все-таки актеры самоутверждаются через свою профессию, когда репетируют или играю. Мы себя оцениваем по той работе, которую делаем. По успехам в профессии, а не по внешнему виду или автомобилю. У тебя может быть крутая тачка, но ты бездарный артист.