Том Круз получает за одно слово в кадре столько же, сколько Константин Хабенский за смену

Песни у людей — разные, как пел ансамбль «Цветы». Зарплаты — тем более. И если наши топовые актеры (Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев) получают по полмиллиона рублей за съемочный день (12 часов), то звезды Голливуда такими цифрами измеряют...единицу текста, одно слово. Портал Casumo заморочился и высчитал, поделив общий гонорар актера за работу в проекте на количество произнесенных им слов, сколько знаменитости зарабатывают чуть ли не побуквенно. Вот, к примеру, Том Круз в среднем получает за 10 секунд съемки около 205 тысяч долларов (15 миллионов рублей), а сколько — за одно слово?

Топ-10 самых высокооплачиваемых слов голливудских актеров (в среднем за карьеру)

Топ-10 самых высокооплачиваемых слов голливудских актрис (в среднем за карьеру)

Кроме того, был составлен рейтинг беспрецедентно дорогих слов в кадре. Это когда роль у актера была с минимумом текста, а гонорар — на полную катушку.

Топ-10 самых высокооплачиваемых ролей актеров (разово — в пересчете на слово)