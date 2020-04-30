Число заболевших коронавирусом в России на 30 апреля 2020 достигло 99 399

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 30 апреля 2020 года приближается к отметке в 100 тысяч человек. Точная цифра в нашей стране - 99 399 случаев болезни. За последний день было выявлено 5 841 новый случай. Это меньше, чем днем ранее, когда была рекордная отметка в 6,4 тысячи. Вирус был обнаружен в 82 российских регионах. 2 624 человека, или же 44,9% случаев, были из тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на первом месте - Москва (50646), Московская область (10917) и Санкт-Петербург (3726). За ними сразу несколько регионов. Это - Нижегородская область (1794), республика Дагестан (1231), Мурманская область (1126), Краснодарский край (951), Тульская область (873), Ростовская (864), Рязанская область (840), Ленинградская область (834), Калужская область (772), республика Татарстан (752). В остальных регионах - менее 700 заболевших коронавирусом.

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 10 286 человек. При этом, за последние сутки здоровыми стали и были выписаны из больниц 1 830 человек, что тоже является существенным показателем. А вот число умерших на сегодняшний день составляет 972 случая, при этом 108 человек погибли за последний день.

По всей стране проведено более 3,3 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.