В Таджикистане запретили русские фамилии и отчества

Настоящий таджик ничем не должен напоминать русских –ни фамилией, ни отчеством. Видимо, таким постулатом руководствовалась нижняя палата парламента Таджикистана, которая поддержала предложение правительства о запрете русскоязычных суффиксов в именах. Тренд не новый, пионером на этом важном поприще еще в далеком 2007 году стал президент страны Эмомали Рахмонов, ставший Рахмоном. Вслед за ним примеру последовали и другие чиновники республики. Однако, до недавнего времени дело это было сугубо добровольным.

Если же теперь соответствующий закон пример и верхняя палата таджикского парламента, то под запрет попадут характерные для русского языка суффиксы «вич», «ов», «ев», «ева», «овна».

Тут, правда, предусмотрено исключение «для представителей национальных меньшинств». То бишь, для немногочисленных русских, оставшихся в республике. Также «переименование» не коснется тех, кто уже получил документы с режущими слух «русскими» отчествами и фамилиями. Даже если это свидетельство о рождении.

А вот остальным придется менять имена, используя суффиксы, характерные для таджикского языка - «зод», «зода», «он», «ён», «духт», «пур» и «фар».

Стоит отметить, что это лишь ответ на модную тенденцию. Брать «русские» имена стало очень популярным трендом, особенно среди тех, кто отправляется на заработки в Россию – для простоты общения. Здесь они и вовсе становятся Ванями, Петями и Максимами. Ради зарплаты, можно и потерпеть.

К слову, по данным Всемирного банка в 2019 году ВВП Таджикистана состоял на 28,2 процентов из переводов мигрантов из России. Как бы в ходе очередного этапа деруссификации этот поток не похудел – трудности перевода, ничего личного.