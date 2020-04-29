В Ленинградской области снизили плату за вывоз мусора. Решение об уменьшении тарифов на твердые коммунальные отходы для и организаций и жителей было принято по поручению губернатора региона Александра Дрозденко. Еще несколько месяцев назад Дрозденко пообещал жителям, что принципы оплаты будут пересмотрены. И 29 апреля комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области утвердил приказ о снижении оплаты за кубометр мусора в связи с изменением нормативов на плотность.

Главные нововведения касаются владельцев индивидуальных домов - для них меняется схема оплаты. Если раньше платежки за вывоз мусора начислялись с домовладения, то теперь они будут рассчитываться исходя из количества проживающих или собственников — в размере 98,58 рублей с человека. Таким образом, снижение получится существенным: для домов, где проживает всего один человек, или в котором нет зарегистрированных жителей, экономия составит 71% (98,58 рублей вместо прежних 331 рублей в месяц).

Для жилищ с двумя проживающими тарифы на оплату снизятся на 43% (197,16 рублей вместо 331 рублей в месяц). Экономия для домов с тремя жильцами составит 11%. Новые принципы начисления оплаты для домовладений начнут действовать уже с мая.

Для жителей многоэтажек плата также уменьшится на 15% по сравнению с тарифами декабря прошлого года. Стоимость вывоза мусора для многоквартирных домов за квадратный метр снизится на 3,8% - 5,39 рублей в месяц (раньше она составляла 5,60 рублей). Тарифы для юридических лиц тоже снижены и составят 793,23 рублей за кубометр (вместо 926,26 рублей).

Вопрос о тарифах за вывоз коммунальных отходов Александр Дрозденко впервые поднял в конце прошлого года, когда в области началась «мусорная реформа». В декабре губернатор «обнулил» счета, выставленные жителям региональными операторами, а также запретил начислять оплату за вывоз бытовых отходов из частного сектора до 1 февраля. Дрозденко сделал это после того, как ленинградцы пожаловались: в некоторых муниципалитетах рядом с домами нет оборудованных площадок для бытовых отходов, а оплата за вывоз мусора, тем не менее, с них берется. Кроме того, некоторым жителям прислали квитанции на оплату за год вперед. Александр Дрозденко тогда поручил составить реестр актуальных контейнерных площадок и подчеркнул, что «мусорная реформа» должна идти на пользу людям, а не ставить им палки в колеса.

Тарифы на мусор снизятся как для жителей, так и для юридических лиц. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

В феврале 2020 года глава региона вновь поручил разобраться с «мусорными» тарифами: губернатор отметил, что оплата для частного сектора должна браться по количеству проживающих, а не по площади жилья. Принцип начисления тарифов в индивидуальных домах не с квадратного метра, а с человека, позволяет решить проблему прописки и сезонности проживания. По новым правилам существенную экономию на коммунальных платежах получают одиноко проживающие люди и те, кто прописан в городе, а в частный сектор выезжает, например, только на лето. Уже с мая ленинградцы будут платить за мусор меньше: в частных домах тарифы снизились более чем в три раза.

Кроме того, до конца года в Ленинградской области появится 917 новых контейнерных площадок для сбора бытовых отходов. Из бюджета региона на эти цели муниципалитетам перечислили 174,5 млн рублей. Средства выделены в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Ленинградской области». Новые площадки будут оборудованы в 61 населенном пункте области. Всего региональная программа субсидирования обустройства контейнерных площадок рассчитана на три года. В 2019 году благодаря субсидиям в Ленобласти появились 837 площадок.