2020-04-29T22:51:08+03:00
Звезды

Солистка Little Big Софья Таюрская шокировала снимками до похудения

Певица несколько лет боролась с лишним весом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица является настоящим украшением питерского коллективаПевица является настоящим украшением питерского коллективаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Глядя на солистку популярной группы Little Big Софью Таюрскую, сложно представить, что эта миниатюрная шатенка могла иметь проблемы с лишним весом. Однако 28-летняя певица решила показать, как она выглядела до похудения.

Софья Таюрская любит экспериментировать со своей внешностью. Она предстает в провокационных нарядах, демонстрируя аппетитные формы. Поклонники часто интересуются, как их любимица поддерживает себя в форме. На днях певица устроила прямой эфир со своими фолловерами. Публика в очередной раз задала вопрос, всегда ли вокалистка Little Big была такой красоткой.

Софья скрывать не стала и показала смелые снимки до похудения. В девушке в красном бальном платье узнать Софью почти невозможно.

Таюрская не стала говорить, сколько весила до похудения. Однако, судя по снимкам, ей пришлось сбросить около 30 кг Фото: Личный архив

Таюрская не стала говорить, сколько весила до похудения. Однако, судя по снимкам, ей пришлось сбросить около 30 кгФото: Личный архив

Таюрская родилась в Иркутске, с детства занималась музыкой. В семье она была младшим, третьим ребенком. Детские годы ее прошли в Архангельской области в небольшом городке Новодвинск. После школы девушка переехала жить в Санкт-Петербург.

Во время учебы она подрабатывала, выступая в кафе и караоке. В студенчестве девушка имела лишний вес. Она долго не могла избавиться от лишних килограммов. Соблюдала диету и занималась спортом. Постепенно все усилия принесли результат.

Поклонники были шокированы увиденным Фото: Личный архив

Поклонники были шокированы увиденнымФото: Личный архив

Сейчас рост певицы -164 см, весит она 54 кг. При этом Таюрская не стала говорить, сколько весила до похудения. Однако, судя по снимкам, ей пришлось сбросить около 30 кг.

Поклонники были шокированы увиденным. Многие не скрывают своего восхищения столь резким преображением кумира. Более того, публика обратили внимание, что в начале карьеры голову девушки украшала густая длинная коса. Сейчас Таюрская чаще всего распускает волосы. Певица является настоящим украшением питерского коллектива.

LITTLE BIG SKIBIDI (official music video)..

ИСТОЧНИК KP.RU

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