2020-04-30T00:33:35+03:00
Общество

«Она испугалась!». Собчак сбежала с интервью Соловьева

Телеведущий уверен, что это была спланированная инсценировка Собчак и Кашина [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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В эфире у Владимира Соловьева побывала Ксения Собчак, но покинула досрочно эфир. Фото: стоп-кадр эфира программы Соловьев Live.В эфире у Владимира Соловьева побывала Ксения Собчак, но покинула досрочно эфир. Фото: стоп-кадр эфира программы Соловьев Live.
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В соцсетях прошла вторая серия интервью телеведущего Владимира Соловьева и журналистки Ксении Собчак. Разборки идут вокруг «крабового бизнеса» Ксении Анатольевны. К прямому эфиру подключился ведущий Радио «Комсомольской правды» Олег Кашин. Тут между Соловьевым и Кашиным случилась перебранка. Пока журналисты ругались, Собчак сбежала с эфира — отключила видео-связь.

Телеведущий уверен, что это была спланированная инсценировка от Собчак и Кашина.

- Думаю, это была заготовка, чтобы сбежать от неудобных вопросов, - сказал «КП» Соловьев. - Кашин разговаривал с Собчак. Об этом Кашин сказал несколько раз. Он вошел в эфир, чтобы разыграть заготовку и дать Собчак возможность уйти из эфира. Я считаю, что Ксения Анатольевна допустила большую ошибку. Она оставила очень важные вопросы без ответа. И позволила прийти к определенным выводам, которые были более чем убедительны для аудитории. Она не смогла ответить на самые важные вопросы. Кто проверял этот бизнес для инвестиций? Кака роль была у нее?

Телеведущий отметил, что он не проводил битву в эфире. А задавал ей четкие вопросы по бизнес-сделке.

- Ксения Анатольевна сказала, что она не настоящий сварщик и ничего про бизнес и сделку не знает. Но когда я задавал вопросы, возникло ощущения, что Ксения Анатольевна не до конца договаривает, - пояснил Соловьев.

Телеведущий сказал, что даже после этой истории готов обсудить с Собчак ответное интервью.

- Сейчас - коронавирус. Поэтому я физически ногами-ногами вряд ли пойду. Мы переживем сегодняшнюю ночь и поймем, что и как. Я говорил Ксении Анатольевне, что не считаю себя интересным человеком для интервью. Ксения Анатольевна все равно хотела, чтобы я пришел. Но я не считаю себя человеком, который для кого-то должен быть интересен. Если Ксения Анатольевна захочет, мы можем к этому вопросу вернуться, - поделился он.

Соловьев LIVE - Крабовое дело Собчак. Часть 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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