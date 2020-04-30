2020-04-30T02:04:34+03:00
Звезды

Пелагея показала подросшую дочку на самоизоляции

Дочка певицы Тася попробовала первый в жизни макияж [видео]
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Пелагея.Пелагея.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Фолк-певица Пелагея проводит время на самоизоляции с трёхлетней дочкой от хоккеиста Ивана Телегина, с которым они, как она призналась, по-прежнему не в разводе. Сейчас Пелагея с Тасей ежесекундно вместе. Певица учит дочку английскому языку, занимается с ней и старается запечатлеть трогательные моменты из жизни девочки. Выставила в своем инстаграме забавное видео малышки, которая сделала сюрприз – втайне от мамы решила самостоятельно навести красоту.

«Красота – страшная сила», - сказала Фаина Раневская. Эту «силу» и продемонстрировала трехлетняя Тася. "Я же красивая, когда я накрасилась", - заявила она после того, как сделала сама себе первый макияж водными фломастерами, проявив задатки визажиста.

- Это «тени», - показала девчонка на веки, украшенные синим фломастером.

- Я бабуле покажу. Она скажет: «Вот какая красивая», - смешно лопочет на видеоролике малышка.

К этому видео певица сделала такой пост: «Семья Пелагеи на самоизоляции. Утренний макияж водными фломастерами. Философский вывод. - Че делать-то будем? - Ни-чи-во!».

- Че делать-то будем? – спрашивает Пелагея дочку на видеоролике.

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Семья Пелагеи на самоизоляции
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- Ни-чи-во! – отвечает на своем детском языке веселая девчонка. – Не оттирается, мама, совсем не оттирается!

«Какая забавная девчушка у вас! Само обаяние», - тут же откликнулись фололоверы. – «Классная девчонка. Прелесть и милота. Да ещё и с каким характером. Молодец, Тася!». «На маму похожа».

Про папу ребенка, который в идеале должен видеть каждое мгновение растущей дочурки, фолловеры пока писать не стали, видимо, чтобы никому не портить настроение. Однако поведение Телегина вызывает неоднозначные эмоции. Он продолжает активно пиарить себя в соцсетях вместе с любовницей, оставаясь законным мужем Пелагеи.

Так, недавно в сети появились снимки, на которых он прогуливается со своей любовницей Марией Гончар и их щенком. Себя они в инстаграме собачки называют «папой» и «мамой». Фотографии, как «родители» играют со щенком, вряд ли могут умилить (в отличие от потешного видео дочки Телегина), потому что заниматься хоккеист мог бы все-таки с растущим ребенком, не заменяя его песиком. Пока же Телегин и Гончар демонстрируют вроде как дружную семью, воспитывают собачку, Пелагея занимается с дочкой. Она прекрасная, заботливая мама. Воспитание ребенка – это чрезвычайно ответственная работа по нашим временам. А для Пелагеи ее дочка – очевидно, большое счастье. Помогает ей в воспитании ее мама, о которой говорит Тася на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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