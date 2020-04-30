Коронавирус в США, последние новости на 30 апреля 2020: число умерших от инфекции достигло 60 тысяч

Последние новости о коронавирусе в США на 30 апреля 2020 года таковы: зафиксировано 1 039 909 случаев заболевания, скончались от инфекции 60 966 человек, выздоровели - 120 720 человек.

В штатах сложилась непростая ситуация. Страна находится на первом месте в мире по распространению инфекции. Во всех штатах введен режим ЧС, что позволяет местным властям получать денежные средства на борьбу с вирусом от федеральных.

В Нью-Йорке от инфекции скончались уже 18 076 человек. Местные жители обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски. В противном случае их штрафуют. Мэр города даже предложил нью-йоркцам сообщать о тех, кто нарушает режим самоизоляции: сделать снимок нарушителя или группы и отправить его вместе с адресом на специальный номер, чтобы на место выехали полицейские.

Кроме того, группа местных жителей подала в суд на Всемирную организацию здравоохранения. Они считают, что если бы в городе сразу ввели строгие ограничительные меры, такой ситуации можно было бы избежать.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 30 апреля 2020 года, президент Дональд Трамп объяснил большое количество выявленных случаев заболевания в стране.

- Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев заболевания коронавирусом, заключается в том, что в нашей стране самая лучшая в мире системе тестирования, - написал Трамп в своем Twitter.

Он считает, что в других странах не такое качественное тестирование, и поэтому там обнаружили гораздо меньше случаев заболевания.