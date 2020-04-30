"От него остались только электронные часы": Москвич разыскивает могилу брата, ставшего жертвой маньяка Сергея Головкина почти 30 лет назад

35-летний Алексей недавно обратился за помощью в полицию Одинцовского района, его просьба к служителям закона была не очень обычной. Мужчина попросил помочь найти место, где захоронен его брат, который пропал почти 30 лет назад.

- Я очень мало помню о своем брате, мал тогда был ещё. Он был очень добрым, всем помогал, к бабушке с дедушкой в деревню ездил на подмогу, продукты получал по талонам тоже он, крёстной по хозяйству любил помогать. Очень отличался от сверстников, спортсменом был, каратистом. Все, кто его знал, очень хорошо отзывались, – вспоминает Алексей.

Август 1990. Пропал Брат

В 1990 году Алексею было всего 6 лет, он жил с мамой, отцом и старшим братом Сережей в Калужской области в городке Балабаново-1. Обычная советская семья, со своими сложностями и радостями. Родители были военными, жили, как и многие в те годы, довольно скромно. То лето Алексей запомнил особенно хорошо, Серёже тогда исполнилось 15 лет, и мама подарила ему на день рождения настоящие часы «Электроника». Лёша очень захотел себе такое же сокровище, ждал, когда сам дорастёт до такого подарка, и брал с брата пример. Но случилось тем летом ещё кое-что. Однажды старший брат как обычно отправился в гости к крёстной, она жила неподалёку в закрытом посёлке Власиха. Мальчик часто её навещал, самостоятельно ездил к ней на автобусе. По дороге парень собирался купить цветов, чтобы не приезжать в гости с пустыми руками. На дворе стоял август, юноша старался насладиться последними летними деньками перед школой. Но в тот вечер крёстная его не дождалась, и родители с братом тоже не увидели Серёжу дома. Мальчик бесследно пропал. Спустя несколько дней поисков ничего не прояснилось. Серёжу объявили во всесоюзный розыск, сотрудники милиции опросили всех, кто мог встретить его по дороге во Власиху и дать хоть какую-то зацепку. Но ни водители автобусов, следовавших тем маршрутом, ни продавцы киосков - никто не видел похожего мальчика. Помнила его лишь продавщица цветов, но куда и на чём он уехал, женщина не знала.

Два года длились поиски, два года родители и маленький братик ждали возвращения Серёжи домой. Мама хваталась за каждую ниточку надежды.

- Как-то мама возвращалась домой с работы, у дома стояла машина, а из подъезда выбежал мальчик, чуть её не сбил с ног. Поднявшись по лестнице, она увидела записку в двери с адресом, в ней было сказано, что Серёжа находится там. Адрес был ленинградский. Она не раздумывая поехала туда, но там оказался публичный дом, и никто про Серёжу не знал, - рассказал Алексей kp.ru.

Алексей со старшим братом Сергеем и мамой. На руке Сергея те самые часыФото: Личный архив героя публикации

Страшная правда.

Лишь осенью 1992 года стало понятно, что сын домой больше никогда не вернется. Оказалось, что 15-летний Серёжа стал четвёртой жертвой одного из самых жестоких убийц - Сергея Головкина, или как его ещё называли «Фишера». По материалам следствия Головкин с 1986 по 1992 годы зверски убил 11 мальчиков-подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Во время следственного эксперимента маньяк показал одно из мест, где закапывал части тел своих жертв. В этой могиле были найдены те самые часы, которые подарила Серёже мама на его последний день рождения. Головкин признался, что подобрал мальчика на автобусной остановке и предложил подвезти туда, куда ему было нужно. По дороге маньяк сказал Серёже, что ему пора проверить тормоза автомобиля, а для этого необходимо заехать в его гараж, он был по пути в посёлке «Горки-10». Ничего не подозревающий юноша не возражал. Только когда добрый попутчик закрыл щеколду ворот изнутри и потребовал, чтобы подросток разделся, он понял, что попал в западню. Но от страха не мог сопротивляться и даже кричать. Сережа стал первой жертвой, которую изверг изнасиловал и жестоко убил в своём новом логове, которое оборудовал специально для пыток. Останки подростка обнаружить так и не удалось.

- Мама мне рассказывала, когда я вырос, что после этого всего ей под поезд хотелось броситься, она не понимала, как дальше жить. Хоронить нам было нечего, всё, что у нас от него осталось – это часы, они и лежат в его могиле. Мама часто говорила о том, что хочет найти место, где погребён брат или его останки, искала тех, кто смог бы нам помочь, но безрезультатно. Она даже писала на программу «Жди меня», - говорит Алексей.

В этом гараже "Фишер" жестоко расправился с 15-летним СергеемФото: www.youtube.com

Спустя 29 лет. Дело чести

В 2019 году мама Алексея умерла от инсульта. Тогда он твердо решил, что должен продолжить поиски брата в память о матери, ведь для неё это было очень важно. За помощью Алексей обратился в полицию и попросил поднять архивы тех лет, возможно где-то в материалах многотомного дела, пугающего своей жестокостью, найдётся ответ на вопрос, мучивший все эти годы членов его семьи. Алексей надеется, что сможет найти то место.

- Пока я знаю только то, что этот маньяк орудовал на территории одинцовского района, там огромные территории, и я пока даже не знаю, где и как искать. Недавно из полиции пришёл ответ, что они не располагают сведениями, где находится захоронение, - говорит Алексей.

Но такой несодержательный ответ не останавливает Алексея. Вряд ли это известие может сломить настрой мужчины, потерявшего брата при таких страшных обстоятельствах. Алексей надеется, что если кто-то из бывших оперативников, патологоанатомов, кто занимался этим делом в 90-е, увидит эту статью и будет располагать какими-то сведениями, то свяжется с kp.ru.

Связаться можно через почтовый ящик natalia.eroshkina@phkp.ru