«Обожаю с отцом вкусно выпивать и закусывать»: Анна Чиповская очень скучает по своим родителям

В интервью со зрителями актриса Театра Олега Табакова Анна Чиповская поделилась тем сокровенным, что обычно оказывается «за кадром» публичной жизни. Какие книжки любит читать, про отношения с родителями, куда ездит отдыхать.

Оказывается, Анна любит готовить, а еще больше – любит вкусно поесть, что на ее фигуре не сказывается. Она не верит в гороскопы, но зато верит в судьбу и мистические предзнаменования. Любит джаз, начала его слушать еще в утробе матери: ее отец Борис Фрумкин – джазовый музыкант.

Очень расстраивается, когда в работе бывает неуспех, несбывшиеся ожидания или, что еще хуже, - провал. Но берет себя в руки: что толку расстраиваться, если что произошло, то уже произошло.

Актриса Анна Чиповская с отцом, народным артистом РФ Борисом Фрумкиным.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В последние годы Чиповской нравится отдыхать в Литве, особенно в Паланге. Впервые там оказалась 4 года назад, когда репетировали спектакль «Мужчина и женщина». И влюбилась в Палангу страстно - атмосфера там магическая.

32-летняя актриса призналась, что иногда отказывается от предлагаемых ей ролей:

- Раньше я считала, что отказываться от работы - это неприлично. В нашей профессии это выглядит довольно странно, особенно когда знаешь, что многие актеры сидят без работы. Кроме таланта имеет значение удача, повезет тебе или не повезет.

Теперь Чиповская довольно легко отказывается от ролей, которые ей кажутся неинтересными. Появилась избирательность, чувство вины уже не гложет. Ей хочется играть не шаблон, не ходульных героинь, а живого человека.

Анна любит читать.

- Сейчас я читаю роман «Джонатан Стрендж и Мистер Норрелл» английской писательницы Сюзанны Кларк. Это очень крутая книга, - говорит актриса. - Это такой Гарри Поттер для взрослых – восхитительно написанный роман про альтернативную историю Англии: что могло бы быть, если бы в мире присутствовало волшебство и магия. Это как будто параллельная история Британии, в которой волшебники играют не меньшую роль, чем известные исторические личности. Лучшая литературная сказка на английском языке за последние 70 лет. Вообще я много читаю, когда у меня есть время. В дороге или на отдыхе глотаю книжки. Но в этот раз, сидя на карантине, чтение у меня не очень идет, даже не могу объяснить почему.

До карантина Чиповская репетировала в новой постановке Театра Олега Табакова «И никого не стало» (по пьесе Агаты Кристи) в постановке Владимира Машкова. Это детектив. Премьера должна была состояться в начале лета.

- Я люблю классические английские детективы. Очень люблю Бориса Акунина. Мой любимый его роман – «Коронация», перечитывала его несколько раз, - уточнила Анна.

Рассказала актриса и про отношения с родителями – они очень близкие и теплые.

- Сейчас папа - мой самый лучший друг. Я очень похожа на отца и по характеру и внешне, - считает Чиповская. - Мне с ним абсолютно легко, я ему рассказываю все, обожаю с ним вкусно выпивать и закусывать, слушать и петь джаз. Мама тоже мой самый близкий человек и самая моя любимая актриса. С ней можно обсуждать практические все.

Своим главным недостатком актриса называет лень. Говорит, что «ужасно ленивая» и перебороть эту черту ей тяжело.

Актриса призналась, что теперь иногда отказывается от предлагаемых ей ролей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Раньше я была неуверенным в себе человеком и это очень мешало, - признается актриса. – Возможно, чтобы скрыть свою неуверенность я впадала в другую крайность…

Есть у нее мечта, осуществимая только в конце карантина:

- Когда все закончится, я долго-долго буду гулять по Москве. Я обожаю ходить пешком. В теплое время года везде стараюсь передвигаться пешком. Потом устрою застолье с друзьями и родными. В прекрасном ресторане. Будет чудесный вечер с разговорами, танцами, песнями. Я надеюсь, что нас выпустят из дома до того, как в Москве отцветет сирень. Это мое любимое время года, когда можно утонуть в этом восхитительном запахе. Жду, когда Москва будет вся сиреневая.