Госдума предлагает простить россиянам мелкие штрафы

Депутаты от фракции ЛДПР намерены вынести на рассмотрение коллег проект амнистии по легким нарушениям Кодекса об административной ответственности (КоАП РФ). И простить проштрафившихся россиян, облегчив им тем самым итак непростые времена.

Текст законопроекта пока не является общедоступным, о нем сообщили Известия со ссылкой на авторов документа. Известно, что он коснется штрафов, выписанных россиянам, по 30 статьям КоАП. Каким именно, не уточняется. Автомобилисты, конечно, надеются, что амнистия коснется в том числе штрафов за нарушение правил дорожного движения.

- Я должна два раза по 5000 рублей Москве за неправильную парковку. - Говорит жительница столицы Екатерина Козлова. - Плюс на мне висят 3 или 4 штрафа по 500 рублей за незначительное превышение скорости. Если с меня все это спишут, то буду премного благодарна. Тем более, зарплата упала на этой удаленке, и мы накопили долг за квартплату за 2 месяца. И сейчас стоит дилемма за что платить в первую очередь, за квартиру или по штрафам.

Амнистия пока всего-лишь законопроект, который еще предстоит обсудить, а после принять или отклонить в Нижней палате парламента. Но депутаты — инициаторы обещают управиться до 9 мая, тем более, что законопроект приурочен к 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

Совсем другой, более серьезной амнистии ждут тысячи заключенных в СИЗО и ИК России. Там, где в камерах и бараках в одном помещении содержатся до 80 человек, угроза вспышек коронавируса более чем реальна. СПЧ при президенте готовит проект документа, предлагающий прекратить уголовное преследование по малозначительным преступлениям. Отправить подследственных из изоляторов под домашний арест и другие меры пресечения. Судьба документа пока не известна.