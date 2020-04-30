2020-04-30T16:19:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 30 апреля 2020: за сутки скончались 4421 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 30 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Великобритании зарегистрирован 4091 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся к 30 апреля 2020 года выросло до 166441 человек. Резко увеличилось количество умерших – только за прошедшие сутки зарегистрирован 4421 случай смерти от COVID-19, общее число жертв инфекции достигло 26166 человек. Число выздоровевших по-прежнему остается очень низким – всего 857 человек (+44 за последние сутки).

СТОЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН СОБРАЛ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ 30 МЛН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ

Сегодня в Британии празднуют столетний юбилей ветерана второй мировой войны Тома Мура. Как сообщают британские СМИ, Том Мур снова проявил настоящий героизм – но уже в войне с коронавирусом. Он объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения. А чтобы привлечь внимание к своей благотворительной акции, Том Мур выложил в своих соцсетях фотографию, где он на ходунках обходит свой сад в графстве Бедфордшир. Мужчина пообещал сделать 100 кругов, пока будут приходить средства, но поскольку средства продолжали поступать и поступать, ему пришлось обойти свой сад 200 раз! В итоге ветерану удалось собрать для Национальной службы здравоохранения огромную сумму – около 30 млн фунтов стерлингов, а для жителей Великобритании он стал настоящим героем. На свой день рождения Том Мур получил 125 тысяч открыток из разных уголков Соединенного королевства. Также ему будет присвоено звание почетного полковника и вручена медаль «Обороны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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