Как следить за весом, если нельзя ходить в спортзал

Быть просто худой – это половина успеха, да и нельзя до бесконечности сидеть на диете. Вторая половина – подтянутые бедра, плоский живот, хорошая осанка. Только регулярными физическими упражнениями можно добиться действительно идеальных форм. Бонусом идет дополнительное сжигание калорий. Даже если вы уже перестали придерживаться строгой диеты и просто следите за калорийностью, можно продолжать снижать вес за счет увеличенного расхода энергии.

Именно поэтому так популярны в наше время спортзалы, бассейны и фитнес-клубы. Профессиональный тренер не просто подберет оптимальную нагрузку, но и порекомендует упражнения для проблемных зон.

Но сейчас с этим проблема, в спортзал или фитнес-клуб не сходишь. Не беда, скажите вы, можно купить велотренажер или беговую дорожку и заниматься дома. Но! У кого-то просто нет в квартире места для такого агрегата, но не это самое страшное. Знаете ли вы, что сейчас все тренажеры раскупают, как горячие пирожки. Бюджетные модели вы уже не найдете, а покупать беговую дорожку за 100 и более тысяч рублей не у каждого поднимется рука. Да и кому она будет нужна через несколько месяцев? Не выбрасывать же практически новую вещь.

А вот вам другая проблема – сидите вы весь день дома, доступ к еде неограниченный, и, если вы не на жесткой диете, но начинаете незаметно добавлять калорий к своему рациону. Просто так, от скуки. Тут бананом перекусили, там машинально печеньку сгрызли. Вроде бы пустяки, какие там особо калории? А через месяц глядишь, на животе пару килограммов жира наросло и над джинсами по бокам свисают пухлые валики.

И вот чтобы не получилось так, что, когда вы снова выйдете на работу, не оказалось, что все вещи на вас еле сходятся, уже сейчас надо подумать о том, сколько вы потребляете калорий и сколько тратите. Если активно двигаться сейчас вам не позволяет ситуация, надо возвращаться к ограничению рациона.

Правила хорошо всем известны – сначала рассчитываем свою суточную потребность в калориях, а потом вычитаем из этого количества 500 – 600 ккал. Это и есть гипокалорийное питание, причем достаточно комфортное, голодными не останетесь. Можно сделать еще проще – установить бесплатное мобильное приложение «Голдлайн», оно само рассчитает нужную для вас калорийность и составит меню. Вообще голову не надо ломать, что есть и сколько. Дальше дело за малым – просто придерживаться рекомендаций и все.

Но вот придерживаться как раз и есть самое сложное. Искушения велики. Домашние все время что-то чуют у вас на глазах. За столом, на диване перед телевизором, за компьютером. Везде! Ну как тут не поддаться искушению?

Если силы воли не хватает, то можно попробовать препараты для похудения. Существует несколько групп препаратов с разным механизмом действия. Сразу следует отметить – все они рецептурные, поэтому требуется консультация врача.

Первая группа – препараты, содержащие орлистат (Листата, Орлистат). Они блокируют всасывание около 30% жиров, поступающих с пищей. Но они подходят, в основном, людям, которые едят много именно жирной пищи. Для тех, кто просто имеет погрешности в питании – не может удержаться, чтобы не потянуть в рот что-то вкусненькое, они не подходят. Толку в этом случае от них будет немного. Из плюсов – они имеют мало противопоказаний.

Вторая группа – препараты, содержащие сибутрамин (Линдакса, Голдлайн Плюс). Они влияют на центр насыщения, благодаря чему снижается на 25% калорийность питания и на 20% объем потребляемой пищи. В настоящее время считаются самими эффективными средствами. Из минусов – имеют ряд противопоказаний, например, высокое артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания. Именно поэтому требуется консультация врача.

Третья группа – препараты, содержащие лираглутид (Саксенда). Эти препараты влияют на углеводный обмен, поэтому в большей степень подходят сладкоежкам. Но имеются и минусы, как и у других препаратов – это инъекции, которые придется делать себе самому. И еще немаловажно – высокая цена, не каждый готов платить по 25 тысяч рублей за упаковку каждый месяц.

Так что, набирайтесь силы воли, ставьте приложение и вперед к прекрасной фигуре!