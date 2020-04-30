Выводы ученых: Дети до 10 лет не заражают коронавирусом окружающих

Совместная медицинская комиссия специалистов из Китая и представителей Всемирной организации здравоохранения провела масштабное исследование. В результате коллективной работы ученые пришли к выводу, что дети младше 10 лет, заболевшие коронавирусом, не заразили при этом своих близких. Таким образом, дети не играют значительной роли как переносчики и распространители COVID-19, пишет Daily Mail.

Некоторые вирусологи восприняли эти заключения скептически, заметив, что для окончательного вывода им не хватает достаточных доказательств.

Среди изученных детских случаев заражения коронавирусом был 9-летний мальчик из Франции. Он, будучи инфицированным COVID-19, не заразил никого из тех, с кем общался. А таких людей медики насчитали 172 человек.

Имя мальчика не называют, но он подхватил заразу вместе с другими десятью французами на лыжном курорте в Альпах.

Помимо этого, ученые из совместной комиссии КНР и ВОЗ подтвердили, что дети легче переносят коронавирус. У них реже наблюдаются осложнения при течении болезни. Довольно часто COVID-19 протекал у них бессимптомно.

- Были и тяжелые клинические случаи, но они встречались очень редко, - говорится в исследовании. - Прямых доказательств вертикальной передачи вируса (от ребенка - родителю) нет. А первоначальные данные, свидетельствующие о том, что инфицированные матери и младенцы переносят коронавирус не тяже других групп пациентов, подтвердились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

КСТАТИ

Можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь инфекцию бессимптомно

Мы собрали самые распространенные вопросы россиян и задали их ведущим ученым (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Коронавирус может жить на полу и подошве обуви

Какие меры безопасности необходимо предпринять в связи с этим (подробности)