2020-04-30T15:50:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Выводы ученых: Дети до 10 лет не заражают коронавирусом окружающих

Китайские исследователи и сотрудники ВОЗ подтвердили, что малыши легче переносят COVID-19
Арина СУВОРОВА
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В результате коллективной работы ученые пришли к выводу, что дети младше 10 лет, заболевшие коронавирусом, не заразили при этом своих близких.В результате коллективной работы ученые пришли к выводу, что дети младше 10 лет, заболевшие коронавирусом, не заразили при этом своих близких.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Совместная медицинская комиссия специалистов из Китая и представителей Всемирной организации здравоохранения провела масштабное исследование. В результате коллективной работы ученые пришли к выводу, что дети младше 10 лет, заболевшие коронавирусом, не заразили при этом своих близких. Таким образом, дети не играют значительной роли как переносчики и распространители COVID-19, пишет Daily Mail.

Некоторые вирусологи восприняли эти заключения скептически, заметив, что для окончательного вывода им не хватает достаточных доказательств.

Среди изученных детских случаев заражения коронавирусом был 9-летний мальчик из Франции. Он, будучи инфицированным COVID-19, не заразил никого из тех, с кем общался. А таких людей медики насчитали 172 человек.

Имя мальчика не называют, но он подхватил заразу вместе с другими десятью французами на лыжном курорте в Альпах.

Помимо этого, ученые из совместной комиссии КНР и ВОЗ подтвердили, что дети легче переносят коронавирус. У них реже наблюдаются осложнения при течении болезни. Довольно часто COVID-19 протекал у них бессимптомно.

- Были и тяжелые клинические случаи, но они встречались очень редко, - говорится в исследовании. - Прямых доказательств вертикальной передачи вируса (от ребенка - родителю) нет. А первоначальные данные, свидетельствующие о том, что инфицированные матери и младенцы переносят коронавирус не тяже других групп пациентов, подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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