2020-04-30T15:54:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Пятая часть россиян спасаются от коронавируса на даче

А больше всего на самоизоляции горожане скучают по прогулкам и общению
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Пятая часть россиян спасаются от коронавируса на дачеПятая часть россиян спасаются от коронавируса на дачеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Итак, президент РФ Владимир Путин объявил, что нерабочий период в России продлится до 11 мая включительно. Далее, как ожидается, может начаться постепенный выход из самоизоляции. Накануне телеобращения одна из частных исследовательских компаний провела опрос общественного мнения на тему карантина и самочувствия граждан, вынужденных оставаться дома.

В исследовании приняли участие жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Архангельска, Владимира, Воронежа, Курска, Новосибирска, Омска, Новороссийска, Саранска, Саратова, Сочи и других городов.

72,5% рассказали, что находятся в самоизоляции в своих квартирах, 19,5% - в загородных домах или на дачах. Остальные продолжают ездить на работу. При этом 80% из тех, кто находится на самоизоляции, проживают в собственном жилье, 20% - в арендованном.

На вопрос: «Планируете ли вы переезд в ближайшее время?» 73,6% ответили отрицательно. 11,9% планируют переехать на дачу, 7,5% - в квартиру. Уехать из дома на майские праздники намерены 5,5% опрошенных.

А больше всего на самоизоляции горожане скучают по прогулкам и общению Фото: Михаил ФРОЛОВ

А больше всего на самоизоляции горожане скучают по прогулкам и общениюФото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос - ребром!

Что россиян больше всего раздражает в карантине?

Попутно участникам опроса задавали вопрос: «Что вам надоело в карантине?» Вариантов ответа не предлагалось, люди могли ответить в в свободной форме. Поэтому разброс мнений был большой: некоторые жаловались на нехватку путешествий, невозможность совершать покупки, ходить в рестораны и даже необходимость делать с ребенком уроки. Наиболее популярные ответы - ниже.

Все устраивает - 15,5%.

Не хватает прогулок - 15%.

Абсолютно все не устраивает - 12%.

Хочется общения и свежего воздуха - 10%.

Не устраивает отсутствие денег или работы - 8%.

Надоели скука и замкнутое пространство - 7%.

Раздражает малоподвижный образ жизни - 6%.

Тошнит от однообразия - 4%.

Опрос проводился с 23 по 27 апреля 2020 года, возраст респондентов составил от 20 до 70 лет. 65% ответов дали женщины, 35% - мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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