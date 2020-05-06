2020-04-30T15:56:26+03:00
Общество

Звезды сортируют мусор

Сейчас, в период вынужденной самоизоляции, многие из нас пытаются провести освободившееся время с пользой: начинают ремонт, всерьез берутся за изучение иностранного языка или вспоминают о социальной ответственности
Юрий ШАМИН
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Раздельный сбор отходов для последующей переработки сегодня очень важен, потому что коронавирус пройдет, а экология останется. Многие известные люди - актеры, телеведущие, музыканты, представители власти — делятся с нашими читателями своим опытом сортировки домашних отходов и дают советы о том, как облегчить этот процесс.

Алла Довлатова, актриса, ведущая «Вечернего шоу» на «Русском радио»:

- Я сама сортирую, бутылки – пластик отдельно. недавно я увидела, что из баков сгружают всё вместе в одну машину. В первую очередь, нужно это проконтролировать. Конечно, все начинается с нас, пожалуйста, мы сортируем, а если вы видите, что к вам во двор приехали недобросовестные исполнители, которые просто сгружают все вместе и везут на общую свалку, нужно подать сигнал. Поэтому я хочу обратиться ко всем читателям – если у вас стоят разные контейнеры для сбора разной тары, и вы видите, что приезжает машина и загружает все вместе – записывайте на телефон, на сайте мэра Москвы это опишите, потому что мусоровывозящую компанию за это действительно оштрафуют. И скорее всего именно в ваш двор уже приедет более порядочный исполнитель.

Ведерко у меня для пищевых отходов, крышки тоже отдельно сортирую, а вот в отдельный пакет я бросаю только пластиковые и стеклянные бутылки. Когда пакет наполняется, я выхожу и выбрасываю его в синий контейнер. Если это бутылки из-под молока или вина, то я их, естественно, мою, чтобы не было никакого запаха и так далее. В идеале сделать на кухне два контейнера, тем более у меня есть для этого все возможности, думаю, с нового сезона я это сделаю.

Оскар Кучера, актер, телеведущий:

- Раздельный сбор прежде всего сокращает рост свалок. Часть предметов, которые мы сортируем, уходит снова на производство. Вторичное сырье также требуется, чтобы сократить объем затрат новых материалов.

Очевидно, что улучшается экология, в связи с этим и наше здоровье. Очень важно, что мы экономим время специалистов, занимающихся сортировкой отходов, позволяем им сократить количество усилий и помогаем не пропустить лишние отходы, которые могут оказаться на обычной свалке.

Я постоянно сортирую бытовой мусор уже много лет. Мы достаточное количество времени прожили за рубежом, там это делается очень давно. У нас дома две корзины – стекло, пластик бумажные отходы и отдельно - пищевые отходы.

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