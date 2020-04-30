Доставка шашлыков в Москве на майские праздники 2020: где заказать и сколько стоит

Майские праздники все рано настанут, а традицию пожарить шашлыки реализовать смогут не все. Если семья изолировалась на даче, то, конечно, сможет в своем дворе приготовить мясо – не запрещено. А тем, кто в квартирах? Есть выход – кафе и рестораны приготовят шашлыки из свинины, курицы, баранины и привезут домой. Доставка обойдется от 99 до 599 рублей (в зависимости от курьерской службы и расстояния).

В Питере пьют

В рюмочной-шашлычной приготовят ароматный шашлык из свинины, говядины или курицы. Привезут вместе с соусом сацебели и домашним лавашем. А также могут приготовить люля-кебаб из свинины или баранины.

Сайт: https://www.facebook.com/V.PITERE.PIUT/

Стоимость: 400 рублей за 300 гр.

Гала

Можно заказать шашлык из бараньей корейки, из свиной мякоти, из бараньей мякоти, из курицы, а также люля-кебаб из курицы, из баранины.

Сайт: https://eda.yandex/restaurant/gala_denisa_davydova_7

Стоимость: от 350 рублей за 200 гр.

Домашний вкус

Приготовят шашлык из куриных крылышек, бараньей корейки, люля-кебаб из говядины. Подается с луком и красным соусом в листовом лаваше.

Сайт: http://dv-bakery.ru/

Стоимость: от 200 рублей за 200 гр.

Ёрш

Пивной ресторан предложит блюда на гриле: шашлык из свинины или курицы, баранины, семги, стейк стриплойн, люля-кебаб из свинины и курицы. А также шашлык дачный из бородинского хлеба, картофеля, шампиньонов и крылья на гриле.

Сайт: https://ersh.su/

Стоимость: 170 рублей за 80 гр.

Окей

Супермаркет предлагает готовый куриный шашлык «Нежный». Для приготовления повара используют цыпленка, лук, кефир, соль, перец белый молотый, майоран, масло растительное, зелень петрушки, чеснок. А также можно заказать целую курицу гриль.

Сайт: https://www.okeydostavka.ru

Стоимость: 339,50 рублей за кг.

Старый город на Плющихе

Приготовят шашлыки из баранины, свинины, телятины, цыпленка на решетке, люля-кебаб из курицы и картофеля.

Сайт: http://starygorod-restoran.ru/

Стоимость: от 200 рублей за 100 гр.

Урюк

В ресторане много мясных блюд на гриле, в том числе и шашлыки из рыбы. Для компании предлагают сет «All inclusive»: кебаб из баранины по-самаркандски, уч панжа из телятины, овощи гриль, люля-кебаб из курицы, шашлык куриный, шашлык из семги, узбекча кабоб.

Сайт: https://uryuk.me/msk

Стоимость: 3600 рублей за 1,28 кг.

Эларджи

В ресторане приготовят шашлык из корейки ягненка, жареный на углях, с томатами, огурцами, красным луком и соусом сацебели. А также можно заказать шашлык из свинины, телятины, на гриле приготовят перец, картофель.

Сайт: https://ginza.ru/msk/restaurant/elardji

Стоимость: 910 рублей за 410 гр.

Cha Cha

В грузинском ресторане предложат шашлык из телятины, корейки ягненка, свинины, баранины, курицы, индейки, семги. Самый бюджетный вариант – из куриного бедра.

Сайт: https://chacha.moscow/

Стоимость: 490 рублей за 280 гр.

Gallery to go

Готовы привезти ассорти шашлыков из телятины, грудки индейки, ягненка, фермерского цыпленка. Готовить мясо будут в маринаде из горгонзолы и йогурта, с добавлением пряных трав и томатов. И привезут домашнюю аджику и лаваш, свежие томаты, крымский красный лук.

Сайт: https://www.g2go.ru/

Стоимость: 3490 рублей (ассорти из пяти видов мяса – 1480 гр, соусы и овощи – 700 гр).