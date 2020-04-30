Доставка шашлыков в Москве на майские праздники 2020: где заказать и сколько стоит
Майские праздники все рано настанут, а традицию пожарить шашлыки реализовать смогут не все. Если семья изолировалась на даче, то, конечно, сможет в своем дворе приготовить мясо – не запрещено. А тем, кто в квартирах? Есть выход – кафе и рестораны приготовят шашлыки из свинины, курицы, баранины и привезут домой. Доставка обойдется от 99 до 599 рублей (в зависимости от курьерской службы и расстояния).
В Питере пьют
В рюмочной-шашлычной приготовят ароматный шашлык из свинины, говядины или курицы. Привезут вместе с соусом сацебели и домашним лавашем. А также могут приготовить люля-кебаб из свинины или баранины.
Сайт: https://www.facebook.com/V.PITERE.PIUT/
Стоимость: 400 рублей за 300 гр.
Гала
Можно заказать шашлык из бараньей корейки, из свиной мякоти, из бараньей мякоти, из курицы, а также люля-кебаб из курицы, из баранины.
Сайт: https://eda.yandex/restaurant/gala_denisa_davydova_7
Стоимость: от 350 рублей за 200 гр.
Домашний вкус
Приготовят шашлык из куриных крылышек, бараньей корейки, люля-кебаб из говядины. Подается с луком и красным соусом в листовом лаваше.
Сайт: http://dv-bakery.ru/
Стоимость: от 200 рублей за 200 гр.
Ёрш
Пивной ресторан предложит блюда на гриле: шашлык из свинины или курицы, баранины, семги, стейк стриплойн, люля-кебаб из свинины и курицы. А также шашлык дачный из бородинского хлеба, картофеля, шампиньонов и крылья на гриле.
Сайт: https://ersh.su/
Стоимость: 170 рублей за 80 гр.
Окей
Супермаркет предлагает готовый куриный шашлык «Нежный». Для приготовления повара используют цыпленка, лук, кефир, соль, перец белый молотый, майоран, масло растительное, зелень петрушки, чеснок. А также можно заказать целую курицу гриль.
Сайт: https://www.okeydostavka.ru
Стоимость: 339,50 рублей за кг.
Старый город на Плющихе
Приготовят шашлыки из баранины, свинины, телятины, цыпленка на решетке, люля-кебаб из курицы и картофеля.
Сайт: http://starygorod-restoran.ru/
Стоимость: от 200 рублей за 100 гр.
Урюк
В ресторане много мясных блюд на гриле, в том числе и шашлыки из рыбы. Для компании предлагают сет «All inclusive»: кебаб из баранины по-самаркандски, уч панжа из телятины, овощи гриль, люля-кебаб из курицы, шашлык куриный, шашлык из семги, узбекча кабоб.
Сайт: https://uryuk.me/msk
Стоимость: 3600 рублей за 1,28 кг.
Эларджи
В ресторане приготовят шашлык из корейки ягненка, жареный на углях, с томатами, огурцами, красным луком и соусом сацебели. А также можно заказать шашлык из свинины, телятины, на гриле приготовят перец, картофель.
Сайт: https://ginza.ru/msk/restaurant/elardji
Стоимость: 910 рублей за 410 гр.
Cha Cha
В грузинском ресторане предложат шашлык из телятины, корейки ягненка, свинины, баранины, курицы, индейки, семги. Самый бюджетный вариант – из куриного бедра.
Сайт: https://chacha.moscow/
Стоимость: 490 рублей за 280 гр.
Gallery to go
Готовы привезти ассорти шашлыков из телятины, грудки индейки, ягненка, фермерского цыпленка. Готовить мясо будут в маринаде из горгонзолы и йогурта, с добавлением пряных трав и томатов. И привезут домашнюю аджику и лаваш, свежие томаты, крымский красный лук.
Сайт: https://www.g2go.ru/
Стоимость: 3490 рублей (ассорти из пяти видов мяса – 1480 гр, соусы и овощи – 700 гр).
ИСТОЧНИК KP.RU