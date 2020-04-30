2020-04-30T17:47:33+03:00
Звезды

Тина Канделаки запускает эксклюзивное шоу «Ешь, люби, тренируйся»

Авторское шоу, посвященное полезным занятиям на карантине, выйдет в Яндекс.Эфире
Ксения АНУФРИЕВА
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Известная телеведущая и продюсер Тина Канделаки запускает новое шоу «Ешь, люби, тренируйся», которые выйдет эксклюзивно на платформе Яндекс.Эфир. Фото: Предоставлено пресс-службойИзвестная телеведущая и продюсер Тина Канделаки запускает новое шоу «Ешь, люби, тренируйся», которые выйдет эксклюзивно на платформе Яндекс.Эфир. Фото: Предоставлено пресс-службой
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Известная телеведущая и продюсер Тина Канделаки запускает новое шоу «Ешь, люби, тренируйся», которые выйдет эксклюзивно на платформе Яндекс.Эфир. Первый выпуск грузинская и российская журналистка представит уже 4 мая, он будет посвящен романтике во время самоизоляции.

Авторское шоу «Ешь, люби, тренируйся» будет состоять из десяти эпизодов, в которых Тина Канделаки поделиться своими секретами здоровья, красоты и ухода за собой расскажет о правильном питании, полезных тренировках. С 4 мая пять первых выпусков программы появятся на специальном канале площадки, а 8 мая – выйдет оставшаяся половина эпизодов.

Первый выпуск своего шоу телеведущая посвятила романтике во время карантина. Она продемонстрирует цикл упражнений на растяжку для семейных пар, расскажет о хитростях приготовления романтического ужина дома и поделится полезными секретами макияжа на вечер. Тина Канделаки планирует показать зрителям, как готовить белковый рулет с зеленью и какими косметическими средствами пользуется для поддержания красоты.

Темы первых выпусков шоу: «романтика на карантине», «секреты сияния», «guilty pleasure», «натуральная красота», «интервальные тренировки», их можно будет посмотреть на Яндекс.Эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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