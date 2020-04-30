Вместо памятника Коневу в Праге поставят памятник власовцам
Снос памятника маршалу Ивану Коневу не был случаен. Похоже, чехи радикально решили пересмотреть свое отношение ко Второй мировой войне. Тем более, что заслуга частей РОА («Русской освободительной армии» генерала Власова - прим.корр.) в освобождении Праги весьма условна. Всего на несколько дней, с 5 по 8 мая, части РОА примкнули к антигитлеровскому восстанию пражан. Дважды предатели – нарушившие присягу и СССР, и фашистской Германии, пытались таким образом заслужить прощение. Когда поняли, что не выгорит, отправились на встречу наступающим войскам союзников, благо, американцы уже вышли на границы Чехословакии. Там они и сдались в плен. А Прагу начал освобождать Иван Конев и десять тысяч наших солдат погибли во время этого штурма.
Инициатором установки памятника новым героям Второй мировой, стал староста района Прага-Ржепорые Павел Навотный. Объективно, памятником его назвать сложно – просто доска с именами власовцев, погибших во время майских боев в Праге. Любопытно, что Павел Навотный сразу же озаботился системами видеонаблюдения, догадываясь об истинном отношении людей к «героям РОА».
В целом, чешский тренд на пересмотр итогов Второй мировой с позиции национального эгоизма, обозначился четко. Что будет дальше? Скорее всего, чехи поставят памятник любимчику Гитлера, рейсхминистру вооружений и боеприпасов Альберту Шпееру. Как ни крути, но сытой жизнью во время войны, чехи обязаны именно этому человеку. В 40-х годах прошлого века, протекторат «Богемия-Моравия» (так в Третьем Рейхе называлась Чехословакия – прим.корр.) обеспечил вермахт на 40% стрелковым оружием и выпустил для фашистской Германии четвертую часть танков и колесного транспорта. Более того, заводы продолжали работать, выполняя заказы Рейха, даже когда была подписана капитуляция, а Красная армия заняла территорию будущей Чехословакии. Но, чехи народ упорный. Против инициатора сноса памятнику маршалу Коневу СК РФ уже возбудил уголовное дело, возбудят и против любителя РОА.
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ИСТОЧНИК KP.RU