2020-04-30T18:27:56+03:00
В мире

Вместо памятника Коневу в Праге поставят памятник власовцам

Наш спецкор Дмитрий Стешин - о том, как в Чехии решили радикально пересмотреть свое отношение ко Второй мировой войне
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Похоже, чехи радикально решили пересмотреть свое отношение ко Второй мировой войнеПохоже, чехи радикально решили пересмотреть свое отношение ко Второй мировой войнеФото: REUTERS
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Снос памятника маршалу Ивану Коневу не был случаен. Похоже, чехи радикально решили пересмотреть свое отношение ко Второй мировой войне. Тем более, что заслуга частей РОА («Русской освободительной армии» генерала Власова - прим.корр.) в освобождении Праги весьма условна. Всего на несколько дней, с 5 по 8 мая, части РОА примкнули к антигитлеровскому восстанию пражан. Дважды предатели – нарушившие присягу и СССР, и фашистской Германии, пытались таким образом заслужить прощение. Когда поняли, что не выгорит, отправились на встречу наступающим войскам союзников, благо, американцы уже вышли на границы Чехословакии. Там они и сдались в плен. А Прагу начал освобождать Иван Конев и десять тысяч наших солдат погибли во время этого штурма.

Инициатором установки памятника новым героям Второй мировой, стал староста района Прага-Ржепорые Павел Навотный. Объективно, памятником его назвать сложно – просто доска с именами власовцев, погибших во время майских боев в Праге. Любопытно, что Павел Навотный сразу же озаботился системами видеонаблюдения, догадываясь об истинном отношении людей к «героям РОА».

В целом, чешский тренд на пересмотр итогов Второй мировой с позиции национального эгоизма, обозначился четко. Что будет дальше? Скорее всего, чехи поставят памятник любимчику Гитлера, рейсхминистру вооружений и боеприпасов Альберту Шпееру. Как ни крути, но сытой жизнью во время войны, чехи обязаны именно этому человеку. В 40-х годах прошлого века, протекторат «Богемия-Моравия» (так в Третьем Рейхе называлась Чехословакия – прим.корр.) обеспечил вермахт на 40% стрелковым оружием и выпустил для фашистской Германии четвертую часть танков и колесного транспорта. Более того, заводы продолжали работать, выполняя заказы Рейха, даже когда была подписана капитуляция, а Красная армия заняла территорию будущей Чехословакии. Но, чехи народ упорный. Против инициатора сноса памятнику маршалу Коневу СК РФ уже возбудил уголовное дело, возбудят и против любителя РОА.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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