2020-04-30T18:38:08+03:00
Происшествия

«Мы ее сожгли»: Житель Подмосковья, который убил попутчицу по BlaBlaCar, сознался в еще одном преступлении

Виталий Чикирев даже показал место, где сжег труп в окрестностях города Протвино
Герман ТКАЧЕВ
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Ирина собралась поехать к родителям в Тулу. Чтобы окупить бензин, подключилась к сервису BlaBlaCar и нашла попутчиковИрина собралась поехать к родителям в Тулу. Чтобы окупить бензин, подключилась к сервису BlaBlaCar и нашла попутчиковФото: Личный Архив
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Жуткая история об убийстве директора одного из ресторанов Burger King Ирины Ахматовой получила продолжение.

Напомним, в конце декабря Ирина собралась поехать к родителям в Тулу. Чтобы окупить бензин, подключилась к сервису BlaBlaCar, нашла попутчиков. Однако в назначенное время двое из них ехать отказались и в итоге в ее машине оказался незнакомец. Ирину искали несколько дней. Машину Ахматовой неожиданно обнаружили на парковке в Ярославле. Оперативникам удалось восстановить картину по последним звонкам девушки и выйти на того самого пассажира, который - кстати - пользовался фейковым аккаунтом. 39-летнего Виталия Чикирева задержали во Владимирской области. Уроженец Серпухова. Две ходки (сроки за мошенничество и домогательства). Две жены. Трое детей. Он сразу во всем признался: женщину убил, забрал ее мобильник и десять тысяч рублей…

Теперь стало известно, что убийство владелицы авто - вовсе не единственная жесть в послужном списке Чикирева. На днях он сознался полицейским в еще одном преступлении: он заявил, что десять лет назад в подмосковном городе Протвино помог своему приятелю наркоману уничтожить труп его любовницы.

Виталий Чикирев даже показал место, где сжег труп Фото: Личный архив

Виталий Чикирев даже показал место, где сжег трупФото: Личный архив

- По словам Чикирева, к нему пришел перепуганный друг, который сообщил, что случайно в ссоре убил свою подружку, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Попросил помочь уничтожить улики. Чикирев согласился.

Приятели вынесли труп женщины на улицу, унесли подальше от жилых домов и бросили в яму. «Мы ее сожгли», - заявил Чикирев. Следователям Виталий уже показал место, где они с приятелем сжигали тело. Там действительно нашли человеческие останки.

- Экспертиза пока не завершена, - сообщил источник. - Пока нет подтверждений, что останки принадлежат именно той женщине, на которую указал Чикирев.

По словам убийцы, с тем самым приятелем он уже давно не общался. Его ищут.

В ближайшее время по этому делу могут появиться новые подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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