Пропуск в Подмосковье на дачу в период самоизоляции: как уехать за город на майские праздники

В период майских праздников многие планируют поездки на дачу в Московскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Тульскую и другие области. Если поездки по Москве понятны – нужно оформить пропуск, а как доехать в другие регионы? И вообще не запрещено ли это?

- В период майских праздников вы можете соблюдать режим самоизоляции на даче, - сказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

В Московскую область

Если у вас дача находится в Подмосковье, то нужно оформить цифровой пропуск для поездки в период майских праздников на дачу. Стоит сразу сказать, если вы ранее оформляли пропуск для поездок, например, на работу в Москве, и он у вас действует до 11 мая, то вам все равно нужно оформлять новый пропуск – уже для поездки на дачу. Как это сделать? Оформить можно несколькими способами:

- на mos.ru или nedoma.mos.ru,

- через СМС по номеру 7377 (код для СМС поможет составить приложение «Моя Москва»),

- позвонить по телефону единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77.

Если вы планируете ехать на личном автомобиле, то для поездки нужно указать госномер машины. Если планируете ехать на общественном транспорте, что укажите при оформлении пропуска номер карты «Тройка» или «Стрелка» (жд-билеты регистрировать не нужно).

В Тверскую и Смоленскую области

Прежде, чем отправляться в соседние регионы, стоит узнать ограничительные меры и оформить пропуск, если это необходимо. Ряд городов закрыты на карантин.

- Запрета на въезд в Смоленскую область нет, но закрыты населенные пункты Гагарин, Вязьма, Дорогобуж, Верхнеднепровский, Десногорск – туда запрещено въезжать гражданам, не имеющим там регистрации по месту жительства или пребывания. Поэтому изучайте подробно свой маршрут, возможно, вам удобнее будет заезжать со стороны Тверской области, а не по привычной дороге, - сказал оператор «Горячей линии по коронавирусу в Смоленской области».

- То есть не нужно оформлять пропуск? – уточняю.

- Нет, при вас должны быть паспорт и водительские права. Но вы должны будете по прибытию в наш регион сообщить о визите, позвонив по номеру «горячей линии» 8 (4812) 27-10-95. А после этого побыть на самоизоляции 14 дней.

- А я хочу всего на два дня и потом вернуться домой в Москву…

- Так не получится. Иначе это нарушение, за которое положено административное наказание.

В Тверской области введен режим самоизоляции, жителям рекомендовано отказаться от поездок по территории области. До 31 мая ввели ограничение охоты. Для проезда из Москвы необходимо оформлять разовый пропуск на въезд в Тверскую область и на выезд.

- Те пропуска, которые вы оформляли в Москве, это по работе. А сейчас вы же будете ехать на дачу, поэтому оформите разовый пропуск «для иных целей» на mos.ru или по СМС на номер 7377, или по телефону единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77. И не забудьте потом оформить пропуск для возвращения в Москву, - сказали «КП» в службе «Единой горячей линии по коронавирусу».

Стоит обратить внимание, что в Тверской области пропускной режим трех населенных пунктах: Солнечный, Удомля, Конаково.

Ивановская и Калужская области

Все, кто приезжает в Ивановскую область из других субъектов России, обязаны самоизолироваться на 14 дней, а также сообщить о своем прибытии по телефону «горячей линии» 8 (4932) 93-97-97 или единому номеру «112».

- Если я хочу приехать на четыре дня к родственникам, то можно не проходить самоизоляцию? – уточняю.

- Рекомендуем отложить поездку. По прибытии в регион вам придется самоизолироваться. Режим обязательной самоизоляции на 14 дней будет распространяться также на ваших родственников, с которыми вы будете проживать, - говорят в администрации Ивановской области.

В Калужской области системы цифровых пропусков нет, но жители региона должны находиться в общественных местах, общественном транспорте и в магазинах только в масках. Контролем будет заниматься полиция.

Владимирская и Тульская области

Для приезжающих из Москвы во Владимирскую область действует режим самоизоляции – прибывшим из других регионов придется побыть во владимирской области 14 дней. Кроме того, есть губернаторский указ в Петушинский район не пускать машины с московскими номерами. То есть добраться электричкой все еще можно. Электронные пропуска въезжающим нужно оформить на сайте propusk.gosuslugi.ru.

На трассах, которые ведут в Тульскую область, выставлены посты ГИБДД. У всех въезжающих проверяют документы и пропуск, который нужно заранее оформить на сайте propusk.gosuslugi.ru. Пропуск должен быть у всех, кроме детей до 14 лет, которые едут в сопровождении взрослых. Для въезжающих обязательно соблюдение самоизоляции на 14 дней.

Ярославская и Рязанская области

По поручению губернатора для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации усилен контроль за перемещением людей на въездах и выездах Ярославской области. Но пропускного режима в области нет.

- В Некрасовском, Первомайском, Угличском районах, городском округе Переславль-Залесский, и под Рыбинском работают специальные посты, сотрудники ГИБДД имеют право проверить документы и уточнить цель поездки. Просто в гости – не рекомендовано, - рассказали «КП» в оперативном штабе по коронавирусу в Ярославской области.

- А как будут проверять? – уточняю.

По единой информационной базе данных проверяется не должны ли въезжающие или выезжающие находиться на карантине как заболевшие или контактировавшие с инфицированными. В случае нарушения будет составляться административный протокол и нарушителю запрещается въезд-выезд или он может быть изолирован.

- Можно приехать на пять дней?

- Да. Но мы будем рекомендовать побыть на самоизоляции и ни с кем не контактировать 14 дней.

Соблюдение строгой самоизоляции от пребывающих в Рязанскую область не требуют. Цифровой пропуск нужен только для тех, кто работает, а для проезда на дачу не требуется. Однако нужны правоустанавливающие документы или регистрация. Об этом сказано в приложении к постановлению губернатора от 23 апреля № 50-пг.

Советы для поездок на дачу:

- обратите внимание на расписание поездов и автобусов – оно могло измениться,

- для возвращения домой оформите пропуск для поездки в личных целях,

- не забудьте паспорт,

- если вы едете в личном машине не один, то нужно оформить отдельный пропуск на каждого пассажира,

- пропуск оформляется на один день: если едете с ночевкой, для возвращения нужно оформить еще один,

- разрешается не больше двух поездок за календарную неделю.

Перед выездом проверьте пропуск:

- активный или аннулирован, привязку транспортной карты и госномера машины nedoma.mos.ru,

- также проверить привязку транспортной карты можно по ссылке transport.mos.ru/mostrans/services/nedoma,

- отдельно проверить привязку номера автомобиля можно по ссылке mos.ru/covid-19-deptrans.