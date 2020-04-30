В океане становится тише: Почему киты радуются, что у людей карантин

Фотографии каналов Венеции с чистой, лазурной, прозрачной водой не перепостил только ленивый. Но, оказывается, пандемия и карантин повлияли не только на чистоту воды! В морях и океанах стало ...тише. Говоря более серьезным языком, снизился уровень акустического шума. И это очень порадовало китов, дельфинов и других морских млекопитающих.

ТИХИЙ ОКЕАН ТЕПЕРЬ И ПРАВДА ТИХИЙ

Ученые из Университета Дэлхаузи в Канаде проанализировали показания приборов морской обсерватории, расположенной на дне тихоокеанского пролива Джорджии рядом с портом Ванкувера (канадская сеть морских обсерваторий Ocean Networks Canada в автоматическом режиме собирает и передает ученым информацию о физических, химических, геологических процессах в океане).

После начала пандемии и введения карантинных мер приборы показали: стало меньше низкочастотных звуков – а их источником являются морские суда.

- Мы сравнили “громкость” в океане за три месяца, с 1 января до 1 апреля 2020 года. В это время активность порта в Ванкувера снизилась на 20%, туда стало приходить меньше судов. Измерения проводили в двух точках: рядом с портом и в открытом море, на глубине 3 тысячи метров, в 60 километрах от маршрутов, которыми обычно следуют корабли, - рассказывает о деталях исследования океанограф Дэвид Барклай, его цитирует The Guardian (https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/27/silence-is-golden-for-whales-as-lockdown-reduces-ocean-noise-coronavirus). - У порта уровень акустического шума уменьшился значительно. В открытом море на 15%.

ВЫ СЛЫХАЛИ, КАК ПОЮТ КИТЫ?

Человечество благодаря коронавирусу поставило удивительный эксперимент – хоть и не по своей воле, считают ученые. Из-за экономического спада и закрытых границ в Мировом океане стало меньше круизных лайнеров и торговых судов.

- Мы с коллегами уже давно говорили, что невозможно организовать эксперимент такого масштаба: уменьшить громкость во всем океане. А сейчас эксперимент идет, нам остается собирать данные, - признает, что не худа без добра, Натан Мерчант, специалист по биоакустике из британского Центра окружающей среды, рыбных ресурсов и аквакультуры.

- Такой возможности у нас наверняка больше не будет! - вторит ему морской акустик из Корнелльского университета Мишель Фурнет, изучающая горбатых китов на Аляске.

Горбатые киты известны своими песнями – долгими и мелодичными звуками. Киты поют хором и соло, особыми же вокальными талантами отличаются самцы, желающие найти себе подругу. Одна из работ Мишель Фурнет как раз посвящена “дуэтам” китов и судов.

- Мы точно знаем, что когда рядом проходит корабль – киты поют меньше, когда растет общий уровень шума – тоже, - делится Мишель. - Мы очень надеемся, что сейчас киты станут “разговорчивее”, и мы сможем записать более сложные песни, чем обычно.

ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС ОТ ШУМА

- У берегов Аляски выросло целое поколение горбатых китов, которые ни разу не плавали в тишине! - сокрушается Мишель Фурнет.

Почему поколение? Горбатые киты живут 40 – 50 лет. А в 2001 году, после терактов 11 сентября, в океане уже был период относительной тишины. Правда, тогда не в глобальном масштабе, а лишь в водах вокруг Северной Америки. Теракты повлияли не только на авиасообщение, но и на активность морского транспорта.

И тогда же, сравнив жизнь китов до и после, ученые сделали открытие: акустическое загрязнение морей вызывает у китов хронический стресс!

И морских гигантов в общем-то можно понять. Что далеко ходить – сидите вы дома, самоизолируетесь, пытаетесь работать удаленно. А соседи со всех сторон сверлят дрелями, стучат молотками или скачут по полу. И так пару недель. Стресс? Еще какой! А если годами так же?