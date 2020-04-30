2020-04-30T20:46:30+03:00
Политика

Собянин о коронавирусе у Мишустина: Он постоянно проверялся, но никто не может отгородиться от болезни

Мэр города прокомментировал сообщение о заболевшем премьер-министре
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В курсе болезни премьер-министра уже и мэр Москвы Сергей СобянинВ курсе болезни премьер-министра уже и мэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

- Тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи, я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, - сказал Михаил Мишустин.

Он уточнил, что сейчас важно обезопасить его коллег. При этом он отметил, что его болезнь не отразится на деятельности правительства - оно продолжит работу в штатном режиме. Михаил Мишустин планирует лечиться и общаться с коллегами в онлайн-формате.

В курсе болезни премьер-министра уже и мэр Москвы Сергей Собянин, который сказал, что никто не застрахован от болезней. Он отметил добросовестное отношение премьер-министра к своему здоровью.

- Это человек, который постоянно проверяется, постоянно старается, чтобы не было лишних контактов, оградить себя от заболевания, но практика показывает, что никто не может отгородиться от болезни. Видите, какой факт мы имеем, - сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр города добавил, что это сигнал всем москвичам и россиянам, которые сомневаются в серьезности болезни.

- Давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы прошли все проблемы. Давайте все погуляем, но чем это закончится? Боюсь, что ничем хорошим, - сказал Сергей Собянин.

Напомним, что исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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