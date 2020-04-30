Биография Андрея Белоусова: что известно об исполняющем обязанности премьер-министра России

У главы российского правительства Михаила Мишустина подтвержден коронавирус. Об этом сам премьер сообщил президенту Владимиру Путину. На время самоизоляции исполнять обязанности главы Кабмина будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Комсомолка» рассказывает историю человека, который был теоретиком экономики, министром экономического развития, а потом еще и помощником президента по экономическим вопросам.

ТЕОРЕТИК ИЗ ЗОЛОТОЙ МОЛОДЕЖИ

Хорошая карьера Белоусову, можно сказать, была обеспечена с детства. Рэм Белоусов, его отец, был видным советским экономистом, возглавлял кафедру управления социально-экономическими процессами Академии общественных наук при ЦК КПСС, участвовал в подготовке косыгинских реформ - условно рыночных, особенно по советским меркам.

Не удивительно, что его старший сын (младший, Дмитрий, тоже экономист) учился в престижной московской 2-й физмат-школе (там как раз открыли спецклассы по математике при Институте точной механики и вычислительной техники), а потом поступил на факультет экономики МГУ.

Долгое время нынешний исполняющий обязанности премьер-министра оставался теоретиком. Работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, а уже в 2000-е основал и возглавил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). За время научной работы успел защитить кандидатскую и докторскую диссертации. Но путевку во власть ему обеспечили, судя по всему, удачные прогнозы.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ КРИЗИСА

В 2005-м Белоусова выпустил доклад, описывавший сценарии развития страны на 15 лет вперед. В нем он предсказал стране экономический кризис (тот разгорелся в 2008-м) и спад экономики (пришелся на 2011 - 12 годы).

Впечатлившись, власти пригласили Белоусова на работу в правительство - в 2006 году он стал заместителем тогдашнего министра экономического развития и торговли Германа Грефа.

В те времена зародилась и начала воплощаться в жизнь идея «кубышки» - сверхдоходы от продажи нефти и газа стали переводить в Стабфонд. Глава Минфина Алексей Кудрин ратовал за то, что деньги надо сберегать - «иначе разворуют». Белоусов же высказывался в том духе, что деньги должны работать не на чужую экономику, вложенные в гособлигации тех же США, а на российскую - и их нужно вкладывать в строительство инфраструктуры в России.

Когда в 2008 году Путин возглавил правительство, Белоусов перевелся на работу в аппарат правительства, где курировал департамент экономики и финансов. Четыре года спустя в кабинете Дмитрия Медведева Белоусову отвели более публичную должность министра экономического развития.

Вряд ли можно сказать, что в министерском кресле Белоусов добился оглушительного успеха. «Стратегия-2020», которую составляли под его руководством, осталась не реализована. Правда, в роли министра Белоусов выступал чуть больше года. В 2013-м его сменил на этом посту сменил Алексей Улюкаев, который, как поговаривают, очень рвался на эту должность. Белоусов вернулся в администрацию президента и стал помощником главы государства по экономическим вопросам.

Известно, что Белоусов был одним из главных идеологов экономической программы Владимира Путина на выборах 2018 года и национальных целей, зафиксированных в майском указе. Но сейчас Кабмину приходится решать другие задачи - антикризисные. И здесь опыт нынешнего исполняющего обязанности премьер-министра может сильно пригодиться. Не зря же он предсказал кризис 2008 года. Может, теперь сможет и придумать, как из него выйти с наименьшими последствиями.

КСТАТИ

«Такие миллиарды и такие идиоты!»

В позапрошлом году с Андреем Белоусовым приключился скандал, который многое говорит об образе его мыслей.

Он предложил главе государства идею, как найти для бюджета совсем не лишние в 2018-м 500 млрд рублей в год на исполнение «майского указа». Нужно было изъять их у металлургических, химических и нефтехимических компаний.

Разумеется, речь не шла о какой-то экспроприации. На тот момент из-за дешевого рубля выручка компаний отрасли заметно выросла: тратились на ресурсы и зарплату они в рублях, а продавали свою продукцию за валюту. При этом налоги у них были значительно ниже, чем, например, у газовых и нефтяных компаний. Вот помощник президента и предложил их уравнять.

- Делиться надо, - прокомментировал свою инициативу Белоусов.

Письмо на имя Путина попало сначала к тем самым бизнесменам, о которых в нем шла речь, а потом и в СМИ.

- Эта бумага в публичную плоскость попала через бизнес. Это я знаю совершенно точно, - заявил тогда Белоусов.

Разгорелся скандал, да такой, что стоимость компаний из списка упала на 400 миллиардов рублей — немногим меньше, чем у них собирались «изъять».

- Слив письма имел эффект гранаты, брошенной в курятник. Если бы бизнесмены позвонили мне, прежде чем вылить все в прессу, я бы их успокоил. Но они даже не додумались. Вместо этого по сути выстрелили себе в ногу. Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты, - горячился Белоусов.

Бизнесмены, чьи компании фигурировали в списке Белоусова, принялись рьяно защищаться. Не долго думая, они пообещали в случае повышения налогов свернуть инвестиционные программы.

Власти и бизнес сели за стол переговоров. Из этих дискуссий родились специнвестконтракты и закон о защите капитальных вложений. Государство предложило понятные и неизменные условиях игры, а бизнес заявил, что на таких началах готов вкладываться в новые технологии и инфраструктуру. Сейчас у Минфина порядка тысячи заявок на такие проекты.

Получается, именно инициатива Белоусова привела к тому, что власти и крупные предприниматели нашли общий язык. Возможно, это случайность. А возможно, он специально напугал олигархов изъятием сверхдоходов, чтобы те были посговорчивей.

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