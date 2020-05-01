Самоизоляция – время остановиться и подумать

Карантин уже больше месяца держит всех нас в четырех стенах. Такое заточение стало своеобразным испытанием: одни стали праздно проводить время и изнывать от скуки, другие занялись самосовершенствованием. Именно благодаря карантину кто-то наконец-то прокачал свою физическую форму, посмотрел вожделенные театральные премьеры или занялся творчеством.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КВЕСТ

Певица Виктория Черенцова (зрители помнят ее по участию в проекте «Голос», где к ней на «слепых» прослушиваниях повернулись все четыре наставника) в нынешнее сложное время так и вовсе сумела записать музыкальный клип.

Как-то раз, листая ленту соцсетей, Виктория прочитала стихотворение Эдуарда Шифрина «Карантин».

Музыка тут же зазвучала у певицы в голове. Строки, по словам Виктории, буквально напрашивались стать песней!

В «докарантинное время» все было бы просто.

Но чтобы сейчас воплотить в реальность свою смелую мечту, Виктории пришлось приложить недюжинные усилия и пройти самый настоящий квест, в котором надо было решать множество непривычных задач. Как записать песню и снять клип, когда все сидят по домам, а передвижения по городу строго регламентированы? К тому же предстояло еще найти автора стихотворения «Карантин» Эдуарда Шифрина, а это тоже оказалось задачей непростой. Но не случайно есть поговорка: «вижу цель, не вижу препятствий». Через знакомых Виктория нашла автора, получила его согласие, созвонилась с музыкантами, занялась оформлением пропусков для записи песни и заручилась согласием актера Дмитрия Певцова спеть с ней дуэтом. И вот, наконец, финишная прямая!

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ УНЫНИЮ

- Мне понравилось, как деликатно Эдуард нарисовал сегодняшнюю картину Мира, при этом в его строках не было ни капли негатива! – говорит Виктория. - Как когда-то люди стояли перед сложным выбором, но верили в себя, побеждая трудности, так и сейчас мы стоим на развилке перед выбором нового пути, «только на день дается Манна небесная». Конечно, мы не знаем, что ждёт нас впереди, всех это пугает, меня тоже, но мы должны верить в себя и ценить каждый свой день, полноценно жить им и наслаждаться каждым мгновением. Не будем поддаваться унынию! Всё будет хорошо!

Карантин Виктория Черенцова feat. Дмитрий Певцов (0+)..

ПРЕМЬЕРА ОНЛАЙН

Премьера песни «Карантин над Земле, карантин!», по правилам нынешнего времени, прошла в Сети. Виктория спела на железнодорожном мосту, от которого разбегаются вдаль рельсы, Дмитрий Певцов записывал свою часть в студии. Новая песня о любви, о терпении, о том, что нам удастся все преодолеть, пришлась по душе зрителям: за пару дней клип посмотрели десятки тысяч людей и оставили свои положительные отзывы.

Кстати, в ближайшее время автор стихов песни «Карантин над Земле, карантин!» - бизнесмен, кандидат технических наук, меценат Эдуард Шифрин, выпустит детскую книгу. Роман «Путешествие с суши в страну разума» уже вышел на английском языке, собрав завидное количество восторженных рецензий. Российский читатель увидит книгу уже осенью. А уже сейчас можно почитать его труд о сотворении миров, описанном каббалой «От бесконечности до человека».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуард Шифрин:

- Я не считаю себя поэтом. Пишу иногда шуточные стихи для друзей, а эти строчки были навеяны карантином.

С карантином наша привычная жизнь изменилась. В таком вынужденном перерыве есть своя польза: наконец-то мы имеем возможность остановиться и задуматься о том, что происходит. Вспомним Ноя, по сути, ведь он был первым человеком на карантине! Он провел в изоляции целый год. Это время ему Всевышний дал для того, чтобы он переосмыслил свою жизнь, заглянул себе в душу. Нам предстоит сделать тоже самое.

Стихотворение было опубликовано на портале lechaim.ru, а оттуда его пять тысяч раз перепостили в соцсети, там его и увидела Виктория. - рассказал корреспонденту «Комсомолки» автор стихов Эдуард Шифрин. – Мы начали работать. Мне присылали отснятый видеоматериал, я отсматривал его и делился своим мнением. Мне показалось, что авторы клипа попали в точку, нашли очень точную тональность и уловили главную мысль моего стихотворения. Все, что нам дает Всевышний – это все лишь на день. Надо ценить, что имеем и вести себя так, чтобы завтра снова получить этот ценный дар.