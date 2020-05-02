Почему Одесса не восстала после сожжения людей в Доме профсоюзов

С Александром Васильевым я познакомился в Донецке, когда готовил материал о политэмигрантах с Украины. Тогда в Донбасс потянулись не только добровольцы, готовые встать с оружием на линию фронта, но и пророссийские активисты, которым в городах Украины за их позицию грозило уголовное преследование. Бывший депутат Одесского горсовета, активный участник русского движения, Александр успел выехать из родного города, не дожидаясь визита украинских спецслужб.

Спустя 6 лет после трагедии в Доме профсоюзов, где по официальным данным погибли 48 человек, мы поговорили о том, почему город не восстал против убийц.

ОПЫТНЫХ ЗАЧИСТИЛИ ЗАРАНЕЕ

- В упрощенном представлении трагедия в Одессе – это столкновение двух субкультур: националистов с «ватниками». Что на самом деле на тот момент представляло русское движение в Одессе, что за люди оказались в Доме профсоюзов?

- Оно, конечно, было неоднородным и довольно массовым. В нем прослеживалось несколько внутренних сил и течений. Были люди, которые занимались русской политикой до майдана – депутаты Верховной Рады, как Игорь Марков, люди в горсовете, как, например, я. Это была легальная политическая сила, но накануне майдана произошел очень сильный конфликт с «Партией регионов» Януковича, которая повернула на рельсы евроинтеграции. И легальная часть русского движения была просто зачищена. Марков оказался в тюрьме, телеканалы закрыли, бизнес, который подпитывал все это финансово, разгромлен, куча открытых уголовных дел. Многие начали эмигрировать уже тогда. Депутат облсовета Вадим Савенко позже воевал в ополчении Донбасса полевым командиром. На момент майдана в Киеве он уже был в политэмиграции. А после майдана в русское движение пришла масса новых людей, которым не хватало политического опыта. Были группы лево-патриотического плана – коммунисты, комсомольцы, социалисты, которые под красными флагами апеллировали к советскому прошлому. Были национальные имперские группы, казаки, православные… Люди очень разные, но внутри среди них никаких конфликтов не было.

Майдан серьезно всколыхнул всю страну, было много одесситов, которые участвовали в уличных беспорядках в Киеве, там уже набрались идеологииФото: REUTERS

- Что объединяло?

- Идея непринятия майдана, госпереворота. Все понимали, что это будет однозначно новый виток украинизации, антирусской политики, декоммунизации…

НАИВНО ДУМАЛИ: РАЗ НАС МНОГО, МОЖЕМ ВСЕ ИЗМЕНИТЬ МИРНО

- Я все думаю, почему у Одессы тогда не получилось. Может дело как раз в разрозненности, слабой организации?

- И это, конечно, тоже. Большинство не имело политического опыта. Когда движение перерастает в несколько сот человек, требуются навыки управления. Обычный менеджер или поэт не готов к свалившейся ответственности за людей и за масштаб событий. А профессиональные политики, которые остались в городе и которые ранее изображали из себя пророссийских, имели награды от России, Ордена Дружбы, предпочли самоустраниться. Вы там на улице ходите с флагами, а мы посмотрим, что у вас получится.

6 лет назад произошла трагедия, потрясшая всехФото: REUTERS

- Вроде ж поначалу все шло хорошо, многотысячные демонстрации с российскими флагами…

- Майданная публика очень боялась, что Украина потеряет Одессу. Они понимали, что соотношение сил в этом городе не в их пользу. Но русское движение в Одессе было ориентировано на мирный политический формат. Людям казалось - нас много, мы прошли по улицам впечатляющим шествием, озвучили требования, и власти на нас должны обратить внимание, начать переговоры. Сейчас это выглядит наивно, но тогда казалось, что власть можно толкнуть на компромисс, на учет наших интересов, не допуская крови. Многие встали под наши знамена, потому что не приемлют насилия. Максимум – небольшие уличные стычки. До 2 мая их было несколько, и каждый раз антимайдан в этих стычках побеждал. С нашей стороны никто не хотел первым пролить кровь. В конечном итоге это тоже стало фактором того, что в будущем эти люди стали жертвами.

МАРГИНАЛЬНОЕ ПРОУКРАИНСКОЕ МЕНЬШИНСТВО

- Кто тогда были ваши оппоненты? Сплошь идейные нацисты?

- Типичные украинские националисты, которые не обладали теми ресурсами, что были у нас. В основном – маргиналы, от них старались дистанцироваться, потому что украинство в Одессе было дурным тоном. Но майдан серьезно всколыхнул всю страну, было много одесситов, которые участвовали в уличных беспорядках в Киеве, там уже набрались идеологии. И вернулись в город устанавливать новые порядки. В этой среде, особенно в силовом крыле, было полно представителей криминала. Под их флаги тут же побежали люди, которые, так скажем, при перемене власти умеют быстро ориентироваться.

Майданная публика очень боялась, что Украина потеряет ОдессуФото: REUTERS

- Политические флюгеры?

- Да, как бывший депутат «Партии регионов», ныне хорошо известный господин Гончаренко в первые же дни начал бегать по облсовету с флагом Украины, чего за ним раньше не наблюдалось. И таких было много. Ну и наконец, обычный обыватель, который пал жертвой массированной пропаганды. После того, как в марте Совет Федерации принял закон, разрешающий использовать российские войска за рубежом, все каналы в Одессе в тот же день вышли с огромными надписями на экранах «Россия объявила войну Украине». Начали запугивать людей, что придут российские танки, прилетят бомбардировщики. Вышли демонстрации против войны. С первых чисел марта эта накачка активно шла. Слухи о военных колоннах из Крыма, Приднестровья – истерика. И она способствовала приросту проукраинских сил за счет тех, кто испугался «российского вторжения».

2 МАЯ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ ШЛИ БОИ

- Но это в массе своей наверняка были люди, которые реально не готовы воевать, умирать. Почему же 2 мая, имея преимущество, русские оказались по итогу жертвами?

- Во-первых, сказалась расколотость движения, не было тотальной мобилизации, не удалось собрать кулак. Во-вторых, противник явно готовился к этим событиям, не обошлось без привлечения людей со стороны, не одесситов, прибывших с конкретной целью…

- Все равно непонятно, почему вся Одесса уже после случившегося в Доме профсоюзов, не восстала в едином порыве, не погнала метлой этих нелюдей…

- На самом деле 2 мая по всему городу шли бои. А трагедия в Доме профсоюзов – это уже финал, когда одна сторона пришла наслаждаться плодами своей победы. Но были и последствия. 4 мая собралась большая группа вокруг горуправления милиции, где держали часть задержанных активистов русского движения. Многих вывезли из Одессы сразу, потому что опасались, что их будут отбивать. Но арестованных было так много, что быстро по соседним регионам не распихать. Здание взяли штурмом, всех задержанных освободили. Почему дальше эта волна не пошла? На тот момент организованного движения уже не существовало, оно было разгромлено. Лидеры – кто убит, кто ушел в подполье или уехал. Любые эффективные действия требуют организации, а ее не было.

Мемориал жертвам пожара у здания Дома профсоюзов в ОдессеФото: Нигина БЕРОЕВА

РОССИЯ ПРЕДАЛА ИЛИ НЕТ?

- Очень многие мои знакомые ополченцы, в том числе и из Одессы, поехали воевать в Донбасс после 2 мая. За саму Одессу оказалось заступиться некому…

- К сожалению, штурм здания изолятора – это был максимум на тот момент. Хотя все лето 2014 года в Одессе активно действовало подполье, вплоть до взрывов железнодорожных путей, по которым шли военные эшелоны в Донбасс, до взрыва у областного СБУ. Этих людей сажали, сажали, сажали… Если не иметь организационной внешней поддержки, то местное население где бы то ни было в таких условиях ничего сделать не сможет. Нет таких исторических примеров.

- В том числе – поддержки России?

- Что касается русского движения, возможно. Я, кстати, знаю, что в Донбассе стояло жесткое табу на переправку оружия и боеприпасов за пределы республик, в том числе и в Одессу, как бы оттуда ни просили. И у многих подпольщиков просто кончились «орудия труда».

- И теперь бытует мнение, что Россия Одессу предала…

- Ой, ну это включается режим взаимных обид. Для русского человека – это аффект номер один. Одни обижаются, мол, вы нам не помогли, другие – а чего вы сами не справились. Дальше идут эмоции, которые не хочется комментировать. Со стороны России велась деятельность в Одессе, но подчеркнуто общественно-политического формата. Речь о силовых вещах вообще не шла. А после 2 мая любое русское общественное движение было обречено – огромное количество людей село в тюрьму.

ЭТО РУССКИЙ ГОРОД?

- А те тысячи людей, что выходили под российскими флагами, где они? Почему их не слышно? Одесса остается русским городом?

- Чтобы их было слышно, у них должны быть СМИ, Интернет, соцсети. Но сегодня на Украине все это невозможно. Пророссийскую позицию никто не возьмется озвучивать. Когда-то у нас были собственные СМИ, благодаря этому на Украине Одесса считалась столицей сепаратизма и украинофобии задолго до майдана. Но после майдана на Украине очень жестко включился репрессивный аппарат. Поэтому основная масса русских активистов в Одессе – это люди, которые просто выживают физически. Ожидать от них прыжка на амбразуру не приходится, это обычные обыватели. Но эти люди есть. И в первую очередь об этом говорят заявления украинских националистов в Одессе: «Мы ходим по тонкому льду, нас все ненавидят, на нас косо смотрят, все только и ждут возможности, чтобы нас уничтожить». То, что они в Одессе продолжают оставаться в меньшинстве, пусть теперь и агрессивном, по их заявлениям четко считывается.