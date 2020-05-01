2020-05-01T08:24:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 1 мая 2020: в Нью-Йорке от инфекции скончались больше 18 тысяч человек

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 1 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 1 мая 2020: в стране зафиксировано более миллиона случаев зараженияКоронавирус в США, последние новости на 1 мая 2020: в стране зафиксировано более миллиона случаев зараженияФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в США на 1 мая 2020 года таковы: зафиксировано 1 069 826 случаев заболевания, выздоровели 153 947 человек, скончались - 63 006 человек.

США находится на первом в мире месте по распространению COVID-19. В штатах введен режим ЧС, действуют различные ограничительные меры. Почти весь запас защитных средств из Национального резерва закончен, в больницах в некоторых городах не хватает мест для новоприбывших пациентов. Бороться с коронавирусом помогают по-разному: звезды мирового масштаба перечисляют огромные суммы в помощь, а фабрики по производству алкоголя, например, стали выпускать и антисептик – по 7500 литров в неделю.

Самая тяжелая ситуация сейчас в Нью-Йорке, где от инфекции скончались уже 18 069 человек. Там введены строгие ограничительные меры: на улице разрешается появляться только в медицинских масках, а во время движения необходимо соблюдать социальную дистанцию. Группа местных жителей не так давно подала в суд на Всемирную организацию здравоохранения, обвиняя ее в том, что если бы строгие меры ввели раньше, таких потерь не случилось бы.

Кроме того, из-за ситуации с вирусом в США без работы остались уже миллионы человек. Советник президента страны по экономике даже сравнил безработицу с той, что была во времена Великой депрессии.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 1 мая 2020 года, владельцы и управляющие похоронных домов в Нью-Йорке заявили, что из-за коронавируса им тяжело работать. Слишком много человек умирает от инфекции. А на днях в Бруклине обнаружили несколько грузовиков с телами. Выяснилось, что их использовали в качестве мобильных моргов. Неизвестно, когда скончались люди и стал ли COVID-19 причиной их смерти - в этом разбирается полиция.

В Нью-Йорке подготовили не менее 10 рефрижераторов под жертв COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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