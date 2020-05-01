МВД поддержало медиков онлайн-концертом #МыВместе

Мы хотим поддержать медицинских работников, которые круглые сутки, рискуя своей жизнью, помогают пациентам справляться с болезнью, заявили музыканты оркестра московской полиции.

Сотрудники ведомства поблагодарили медработников и волонтеров, которые по зову сердца приходят в сложную минуту ко всем, кто нуждается в помощи, своим музыкальным видеоприветствием. Также они пропели добрые слова в адрес граждан, которые относятся с пониманием к сложившейся ситуации, соблюдают режим самоизоляции и не выходят из дома без крайней необходимости.

Песню сочинили и исполнили музыканты, вынужденные находиться на удаленке. Это еще один отличный пример, как можно проявить себя в самоизоляции.

- #МыВместе, объединив усилия сотрудников полиции, врачей, представителей иных ведомств и волонтеров, сделаем все возможное, чтобы наши соотечественники как можно скорее вернулись к привычной жизни, - анонсировала публикацию онлайн композиции официальный представитель МВД России Ирина Волк.