На территории опережающего развития «Забайкалье» заработало первое предприятие

В Забайкальском крае запущено производство высокоэффективного биотоплива. Гранулы, вырабатываемые из отходов деревообработки, решают проблему их утилизации и помогают сохранить окружающую среду. Предприятие группы «Инновация» стало первым инвестпроектом, реализованным на территории опережающего развития «Забайкалье». Скоро к нему присоединятся еще 12 предприятий, открывающих производство на ТОР «Забайкалье».

Биотопливо – пеллеты из древесных отходов – выпускаются под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». Этот бренд делает продукцию легкоузнаваемой на отечественном и западном рынках и способствует ее продвижению. Кроме России предприятие собирается поставлять пеллеты в страны Юго-Восточной Азии, есть конкретные планы экспортировать биотопливо в Южную Корею и в Японию.

- Завод будет производить почти 11 тысяч тонн пеллет в год, - рассказал генеральный директор ООО «Группа «Инновация» Леонид Кузьмицкий. - На упаковке разместили новый товарный знак для продукции резидентов ТОР и СПВ. Он должен подсказать потребителю, на какой товар стоит обратить внимание и то, что наша компания - ответственный производитель. Цену установили почти на 5 тысяч рублей ниже среднерыночной в крае.

Предприятие группы «Инновация» будет производить почти 11 тысяч тонн пеллет в год. Фото: пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока

Сохранение экологии – серьезный вопрос для Забайкальского края. По словам Леонида Кузьмицкого, сейчас отходы предприятий лесопромышленного комплекса почти никак не утилизуются. Свалки загрязняют окружающую среду и повышают риск возникновения пожаров, от которых каждый год страдают леса Забайкалья. Переработка древесных отходов - важный шаг в сохранении экологии региона. К тому же гранулы – само по себе экологичное топливо.

Переработка древесных отходов - важный шаг в сохранении экологии региона. Фото: пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока

- Использование пеллет в качестве топлива позволяет сократить выбросы вредных веществ в атмосферу примерно на 1000 тонн в год, а в почву и воду – на 5000 тонн, - подчеркнул Леонид Кузьмицкий.

Как резидент территории опережающего развития предприятие пользуется различными преференциями от государства, которые помогли успешно запустить производство и разработать стратегию его дальнейшего развития.

- Мы получаем поддержку от Корпорации развития Дальнего Востока и Минвостокразвития России в решении возникающих вопросов, в том числе федерального уровня, а также при налаживании экспорта. Как резиденты, пользуемся пониженными ставками взносов в социальные фонды и финансовыми продуктами управляющей компании, - рассказал Леонид Кузьмицкий.

«Группа Инновация» стала якорным резидентом ТОР «Забайкалье», созданной всего 9 месяцев назад. За этот срок компания сумела создать с нуля эффективное производство, вложив в экономику Забайкалья 55 млн. рублей. Предприятие обеспечило рабочими местами 16 местных жителей.

Предприятие обеспечило рабочими местами 16 местных жителей. Фото: пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока

- Новое производство построено полностью на российских технологиях. Надеюсь, что его работа поможет нам вблизи Читы очистить по максимуму все, что требует утилизации после лесообработчиков лесного фонда, - подчеркнул губернатор Забайкальского края Александр Осипов. - Теперь все отходы производства могут направляться сюда для переработки на экологически чистое топливо и использоваться с пользой для дела, для экономики.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на предприятии уверен, что новое предприятие поможет очистить Читу от отходов лесообработки. Фото: пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока

Глава региона также отметил важность запуска первого производства на территории опережающего развития «Забайкалье».

- На очереди у нас новые производства, а значит новые рабочие места для региона, - отметил губернатор.