2020-05-01T19:05:16+03:00
Звезды

Красавица-дочь Михаила Задорнова блеснула аппетитными формами

Наследница сатирика самоизолировалась на Мальте
Ольга ЛИБГАРДТ
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Елена Задорнова заявила, что она была единственной музой своего отца. Фото: www.zadornov.netЕлена Задорнова заявила, что она была единственной музой своего отца. Фото: www.zadornov.net
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Сатирик Михаил Задорнов был не только талантливым артистом, но и любимцем женщин, которые его буквально боготворили. Официально артист был женат дважды. Его первая супруга Велта Задорнова училась с Михаилом Николаевичем в одном классе в элитной рижской школе. Детей у супругов не было. Вторая жена сатирика - Елена Бомбина родила юмористу дочь Елену. Она является единственным ребенком Задорнова.

О Елене Задорновой известно не так много. По одним данным, русоволосая красавица родилась в 1986 году. По другим - в 1991-м. Девочку при рождении назвали в честь матери Михаила, Елены Мельхиоровны Задорновой. Отец души не чаял в наследнице и всячески баловал ее и называл своей музой.

Елена закончила ГИТИС, знает французский и английский языки, занимается йогой. Когда она окончила магистратуру по антропологии на Мальте, то осталась жить на острове. Там она занимается организацией концертов и живет в гражданском браке с мальтийцем. Дополнительный заработок приносит ей продажа собственных картин.

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Дочь Михаила Задорнова с детства пишет стихи
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Задорнова унаследовала харизму своего именитого отца и красоту мамы. Она снималась в мальтийских телесериалах и в фильме "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка" по сценарию родителя. Там же снялась и ее мать.

Задорнова ведет достаточно уединенный образ жизни. Она признается, что живет скромно, а многого ей не надо.

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Я повинна, даже каюсь, надо ж было загадать? Извините, не прощаюсь, убежала в благодать...
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На днях Елена разместила в блоге фото, которое произвело фурор среди ее подписчиков. Девушка блеснула своими аппетитными формами, находясь на самоизоляции. Судя по всему, пикантный кадр она сделала, находясь на крыше одного из домов. Наследница прозаика прекрасно выглядит.

Она также опубликовала проникновенные стихи собственного сочинения: "Сколь Душа б моя не Пела, поблуждая по чужбине, я еще недоуспела прогуляться по судьбине...".

ИСТОЧНИК KP.RU

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