Правительство запретило приобретать для госнужд импортные автомобили и «скорые»

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее закупать для государственных и муниципальных нужд зарубежные промышленные товары. Исключение составляют товары из государств-членов Евразийского экономического союза. Решение принято для поддержки отечественных производителей. В пятницу документ был размещен на сайте кабмина.

В перечень запрещенных для госзакупок заграничных товаров вошли легковые автомобили, грузовики, пожарные машины, автомобили «скорой». При этом, как говорится в постановлении, запрет на поставки из-за границы не касается запчастей и расходных материалов к уже используемым машинам и оборудованию.

Действие постановления также не затрагивает товары, которые не производятся в России. Кроме того, под запрет не попадают госзакупки стоимостью менее одного миллиона рублей.

В постановлении также говорится, что запрет поставок из-за границы не касается закупок для ФСБ, ФСО, СВР, внешней разведки Минобороны, МВД, Росгвардии и управделами президента.