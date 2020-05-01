Владимир Машков и Дмитрий Нагиев – самые загадочные российские секс-символы

Есть в российском кинематографе актеры, которых без всякой натяжки можно назвать секс-символами. Женская аудитория по ним сходит с ума. Да и они, по слухам, по манере себя вести и по внешнему облику, – абсолютные женолюбы.

Однако их личная жизнь – тайна за семью печатями. Есть ли у них семьи или хотя бы возлюбленные – узнать невозможно. С журналистами они обсуждают почти любые темы, кроме своих жен и детей.

О личной жизни 54-летнего Сергея Чонишвили почти ничего не известно. По слухам, в официальном браке артист побывал лишь один раз и в этом браке родились две дочери - Анна и Александра. Семейная жизнь не сложилось якобы из-за того, что актер слишком много работает. Если он не снимается в кино, то играет на сцене или озвучивает зарубежные фильмы. В Сети гуляют слухи о любовных победах Чонишвили, однако кто его избранницы, совершенно не очевидно.

Сергей ЧонишвилиФото: Евгения ГУСЕВА

Такой же «тихушник» его бывший коллега по театру «Ленком» 57-летний Андрей Соколов. Секс-символом он числится с 26 лет. Это званием его наградили сразу после премьеры фильма «Маленькая Вера», когда в Соколова влюбилась половина девушек Советского Союза.

Десять лет назад он женился и в этом браке родилась дочка Софья. Семейная жизнь была недолгой, пять лет назад Соколов снова стал холостяком. Андрей может сколько угодно рассказывать об охоте и рыбалке, профессионально рассуждать об огнестрельном оружие и чайной церемонии и даже поговорить о превратностях актерской судьбы, но вопросы, касающиеся личной жизни, - для него табу.

Ничего не известно о сегодняшнем семейном статусе одного из главных секс-символов российского кинематографа – 56-летнего Владимира Машкова. Да, он был женат четыре раза, да, у него есть дочь Мария Машкова и две внучки… А что сейчас? Кроме того, что Машков руководит театром Олега Табакова, запускает тематические поезда в московской подземке, призывает голосовать за поправки в Конституцию. Его коллеги по Табакерке говорят, что свет в кабинете Машкова-худрука горит допоздна. Он почти сутками находится в театре. На публичных мероприятиях появляется один, без прекрасной спутницы. Но ведь кто-то же готовит ему ужин?..

Дмитрий НагиевФото: Борис КУДРЯВОВ

Личная жизнь 53-летнего Дмитрия Нагиева – тоже скрыта под крепким замком. Доподлинно известно, что Нагиев был женат на Алле Щелищевой (известная радиоведущая Алиса Шер, журналист и писатель), которая дождалась его из армии. Они поженились в 1986 году, а через три года у них родился сын Кирилл. Все что происходило в жизни Нагиева после развода с Аллой - из области догадок и предположений журналистов. Ему приписывали романы с Ларисой Гузеевой, Анной Самохиной, Жанной Фриске, Ольгой Бузовой… Так ли это? Кто его знает.

Петр ФедоровФото: Борис КУДРЯВОВ

Не менее загадочный в этом смысле актер Петр Федоров, звезда фильма «Сталинград», «А зори здесь тихие», «Ледокол». Он тоже красавец из красавцев, да еще из актерской семьи. Его дед Евгений Федоров служит в театре им.Вахтангова, а двоюродный дед – народный артист Александр Збруев. Петр Федоров чуть моложе упомянутых выше звезд, хотя уже тоже не мальчик - 38 лет. Он не женат, а на премьерах фильмов появляется с моделями.