Гороскоп на май 2020 от Татьяны Лукашевич

ОВНЫ

Дорогие Овны! 5 мая произойдет важное событие – ось кармических узлов перейдет в знаки Близнецы-Стрельцы, заканчивая серию затмений, серьезно изменивших жизнь многих из вас. Осталось пережить еще одно затмение 5 июля и все!

За последние 1.5 года, благодаря сильным встряскам и испытаниям, многие Овны кардинально поменяли свое отношение к жизни, к другим людям, самому себе. И полнолуние 7 мая в самом психологическом секторе – в знаке Скорпион, поставит точку в этих трансформациях.

А если у вас была склонность к различным зависимостям, то 7 мая будет отличной точкой отсчета, чтобы избавиться от них навсегда.

Тем более, что впереди у вас активизируется тема обучения, путешествий, общения с интересными людьми и даже возможный переезд за границу.

Май будет месяцем, когда вы сможете увидеть свое будущее на следующие полтора года. Т.к., именно в секторе коммуникаций и обучения соберутся самые хорошие планеты: Венера, Меркурий, Солнце и узел Раху. Многие из вас уже сейчас начнут учиться или отправятся в поездку во второй половине мая.

Одинокие Овны могут встретить свою любовь на сайте знакомств или в транспорте, на обучающих курсах. Однако в случае знакомства после 13 мая отношения могут оказаться не столь долговечными, как хотелось бы. Это Венера развернется в ретроградное движение. Зато на горизонте могут появиться бывшие возлюбленные, но, как правило, для того, чтобы мы еще раз убедились, что расставание было правильным.

Также не стоит с 13 мая по 12 июля регистрировать брак или совершать крупную покупку. Хотя многим Овнам захочется купить автомобиль, особенно после новолуния 22 мая.

В начале месяца будьте терпимее в общении с друзьями, т.к. вероятны конфликтные ситуации. Как можно этого избежать?

Поскольку сектор друзей еще отвечает за интернет, то можно вместе с друзьями заняться развитием онлайн-проекта, или начать вести свой ютуб канал! Еще подошли бы совместные занятия фитнесом, но теперь тоже только через интернет. Тогда энергии пойдут наиболее оптимальным образом.

После 13 мая кому-то может потребоваться ваша помощь, не только физическая, но и финансовая. Эти деньги вам вряд ли вернутся, но помочь надо. Считайте, что это благотворительность. Удачи и любви!

ТЕЛЬЦЫ

Дорогие Тельцы! Начнем с самого приятного. Весь месяц Венера – планета, отвечающая за деньги, будет находиться в вашем секторе финансов. И хотя с 13 мая она развернется в ретроградное движение, а значит, возможны задержки в платежах, но все равно деньги будут! И это уже радует в наше непростое время.

Многие Тельцы смогут улучшить свое материальное положение, а с

новолуния 22 мая, которое также произойдет в вашем секторе финансов, даже найти новый источник дохода.

Подключите друзей, они вполне могут помочь в поисках работы. Также не забывайте про интернет- пространство и развитие собственного онлайн -бизнеса. Ведь кармический узел Раху, который показывает вектор нашего развития на следующие полтора года, 5 мая войдет угадайте - куда? Да все в тот же ваш финансовый сектор. И если вы не разбогатеете в эти полтора года, то, значит, вы пойдете против попутного ветра.

Очень вероятно, что полнолуние 7 мая поможет определиться с выбором партнеров по бизнесу, особенно если это будут люди издалека. Тема дальних стран у вас актуальна в этом году, поэтому кто-то из вас может даже переехать жить и работать за границу. Однако, скорее всего, такие перемены произойдут уже осенью.

Тема партнерских отношений может проиграться и в личном плане. Одинокие Тельцы, вы можете познакомиться через интернет с молодым и страстным красавцем, которого олицетворяет Марс. А те, кто уже имеет отношения, окончательно определится в своем выборе, поскольку полнолуние вносит ясность и понимание ситуации. Но для долгосрочных знакомств лучше использовать первую декаду мая. С 11 и 13 мая три планеты развернутся в ретроградное движение, заставляя нас что-то пересмотреть и переделать. Из прошлого могут вернуться бывшие возлюбленные и подруги.

Такой период можно использовать для примирения и возобновления разорванных когда-то отношений. Только спросите себя, вам оно точно надо? Удачи и любви.

БЛИЗНЕЦЫ

Дорогие Близнецы! На вашей улице просто праздник какой-то! Ведь Венера – планета красоты и денег - будет находиться в вашем знаке аж до 7 августа. И хотя с 13 мая она развернется в ретроградное движение, но все равно будет действовать позитивно. А значит, вы будете обаятельны и привлекательны, и это позволит многим Близнецам вскружить голову противоположному полу. Появятся бывшие возлюбленные или вас самих захлестнет ностальгия по прошлому.

Также Венера сподвигнет обновить гардероб, заняться своей красотой и имиджем. И еще она будет давать возможности заработать, даже несмотря на возможные задержки платежей после 13 мая.

Конечно, знакомиться на ретроградной петле не рекомендуется, а вот восстанавливать отношения вполне.

Тем более, что с 12 мая в ваш знак войдет Меркурий – планета коммуникаций, а с 20 мая и само Солнце. Ваш знак будет напичкан добрыми планетами, что само по себе даст ощущение гармонии, несмотря ни на что.

К тому же 22 мая в вашем знаке произойдет новолуние, что говорит о новых возможностях, предлагаемых Близнецам. Не упустите шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону, тем более, что Вселенная в мае к вам столь благосклонна.

А перемены уже стучатся в дверь, ведь ось кармических узлов Раху и Кету 5 мая переходит в ваш знак, меняя главную тему на следующие 1.5 года. Кто-то найдет своего партнера и создаст семью, кто-то расстанется или будет пересматривать существующие отношения.

Но не только личные отношения будут волновать Близнецов. Стоит быть более дипломатичными в отношениях с руководством.

Во второй половине месяца активная жизнь начнет замедляться по независящим от вас причинам. Это 4 планеты: Юпитер, Сатурн, Плутон и Венера развернутся в ретроградное движение.

Сейчас оптимально набраться терпения и сконцентрироваться на достижении своих целей, направляя энергию в текущий рабочий процесс.

Удачи и любви!

РАКИ

Дорогие Раки! Можете выдыхать, т.к. 5 мая кармические узлы меняют свою ось, Раху выходит из вашего знака. Аллилуйя! Теперь пусть мучаются Близнецы и Стрельцы, а на вашей улице праздник.

И хотя в Раке летом еще будет два затмения, тем не менее, уже сейчас определенный этап жизни подходит к концу. У кого-то он связан с отношениями, у кого-то с профессией или представлением о себе и своем пути.

Многие из вас будут ставить точку, освобождаясь от старого хлама, порой даже материального, и переосмысливая прошлое.

А для такой серьезной работы нужно побыть в одиночестве, чтобы никто не мешал заглянуть внутрь своей души. И именно это нам предлагает Вселенная в мае месяце.

Поэтому хорошо поработать с психологом, почитать эзотерическую литературу, поехать медитировать на природу. Причем, вы будете получать огромное удовольствие от общения с самим собой. Ведь Венера – планета гармонии - весь месяц будет находиться в вашем секторе уединения. А во второй половине мая к ней присоединятся Меркурий и Солнце. Расчищайте пространство для будущего рывка, т.к. в следующем месяце Солнце войдет в ваш знак. И тогда будет уже не до медитаций - придется действовать.

Кто-то в мае закроет свой бизнес или примет решение менять его направленность. Придет понимание, в какую сторону развиваться дальше.

Кто-то будет принимать решение по поводу детей, например, о переводе их в другую школу и т.д.

А к кому-то прилетит аист, даже несмотря на наши суровые времена. Вот вам и карантин ))))

С 13 мая вам могут вернуть старый долг, о котором вы даже забыли. Но остальная активность начнет замедляться, т.к. Венера, Юпитер, Плутон и Сатурн развернутся в ретроградное движение. Не переживайте, если в вашей жизни будут происходить приостановки по независящим от вас причинам. Это неизбежно, нужно только набраться терпения, завершая и разгребая текущие дела.

Тем более, что новолуние 22 мая также произойдет в вашем секторе уединения и завершения. И это замечательно. Только в тишине мы можем произвести внутреннюю работу, освобождаясь от ненужного. Измени себя – изменится мир вокруг! Удачи и любви!

ЛЬВЫ

Дорогие Львы! У вас уже есть онлайн- бизнес? Потому что в мае Вселенная предлагает вам посмотреть в этом направлении. А если говорить откровенно, то она толкает вас туда изо всех сил. Ведь в секторе, отвечающем за интернет, произойдет целое скопление добрых планет, и будет обидно не воспользоваться их энергиями. К тому же ось кармических узлов также включает программу собственного бизнеса в интернет -пространстве. И если вы еще не начали двигаться в этом направлении, то сейчас самое время.

Также этот сектор отвечает за биржевую торговлю и астрологию. Возможно, в мае у вас проснется интерес и в этих сферах.

В помощь вам Венера - одна из самых добрых планет, называемая малым счастьем. Именно она приносит в нашу жизнь деньги и любовь. Поэтому в мае ваш финансовый источник находится в сфере интернета.

А если вы еще одиноки, то срочно знакомьтесь через социальные сети или сайты. С 13 мая Венера разворачивается в ретроградное движение, мешающее долгосрочным отношениям. Также не рекомендуется вступать в брак в период с 13 мая до 25 июня.

Зато на горизонте появятся бывшие возлюбленные, и кто-то из Львов попытается восстановить разрушенные отношения. Однако это иллюзия, которая закончится сразу после окончания ретроградного движения. Но, значит, вам надо что-то понять и поставить окончательную точку.

В существующих партнерских отношениях также могут произойти разногласия и споры. Особенно это касается Львов, родившихся 21-27 июля. Возможно, из-за карантина придется побыть в разлуке со своим мужем или женой.

Семья также потребует вашего внимания, кто-то отправится навестить родителей или займется вопросами недвижимости: переезд, продажа, покупка, ремонт.

Однако крупные покупки лучше отложить до середины июля, а вот продавать – самое время. Т.к. начиная с мая ретроградными будут Плутон, Венера, Юпитер, Сатурн, а в июне к ним подключится и Меркурий.

В делах могут начаться различные проволочки, особенно касающиеся юриспруденции, что, безусловно, будет нервировать активных людей. Надо набраться терпения и сосредоточиться на текущей работе, проработке бизнес -планов и общении с друзьями. Ведь именно через них в мае к вам идет удача! Счастья и любви!!

ДЕВЫ

Дорогие Девы! У вас май будет судьбоносным месяцем, с которого начнется перестройка ваших целей и устремлений. Это может быть связано с изменениями в структуре собственного бизнеса, с карьерой, сменой социального статуса, переездом. Уж слишком много планет соберется в мае в секторе цели, начиная от перехода кармических узлов 5 мая. Именно они на целых 1.5 года сфокусируют все ваше внимание на то, куда двигаться дальше?

Кто-то полностью закроет свой бизнес и станет заниматься совершенно другой деятельностью. Кто-то пойдет учиться и начнет использовать полученные навыки в своей карьере. Но во всех случаях перестройка неизбежна и необходима.

В первой половине месяца придется выкладываться по - полной, даже если вы работаете дома. Однако ваши усилия будут направлены, скорее, на более отдаленную перспективу, т.к., начиная со второй половины мая, возможны задержки платежей по независящим от вас причинам. Это Венера с 13 мая развернется в ретроградное движение. А вместе с ней в мае развернутся Сатурн и Юпитер. Такие периоды даются нам для того, чтобы что-то завершить или переделать, проанализировать прошлые ошибки.

Кстати, по ретроградной Венере о вас могут вспомнить бывшие возлюбленные и даже попытаться восстановить отношения. Но регистрировать отношения точно не стоит до 25 июня, пока Венера не восстановит прямое движение.

Вторая половина может принести споры и конфликты в партнерских отношениях, а у кого-то дело дойдет даже до судебного разбирательства. Чтобы не ссориться с мужем или женой, направьте энергию на совместные занятия спортом или активный отдых.

После новолуния 22 мая идеи по модификации собственных целей сформируются более конкретно, продвигая вас к новым вершинам. Ведь в мае способствовать этому будут самые добрые планеты. Включая само Солнце. Удачи и любви!

Татьяна ЛукашевичФото: Личный Архив

ВЕСЫ

Дорогие Весы! Вспоминайте, что было у вас 18.5 лет назад. Потому что с 5 мая кармические узлы возвращаются в ваш сектор дальних земель и поиска смысла жизни. Кто-то решит получить высшее образование, уехать за границу, начнет изучать философию или юриспруденцию. И именно в мае закладываются тенденции на целых 1.5 года вперед.

Но если вы занимаетесь вопросами переезда, то до середины июля возможны различные задержки и препятствия.

Зато сейчас хорошо навести порядок в финансовой сфере, чему будет способствовать полнолуние 7 мая. Оно принесет понимание, на какие источники дохода вы сейчас можете рассчитывать, а какие требуют реструктуризации. После подведения итогов кто-то из Весов решит приобрести мебель, бытовую технику, другие ценные вещи.

Постарайтесь завершить этот процесс до 13 мая, когда Венера развернется в ретроградное движение, т.к. потом эта покупка может разонравиться.

Кстати, в такие периоды могут появляться бывшие возлюбленные, задерживаться платежи, новые знакомства оказываются не перспективными.

Это относится и к заключению брака, который лучше отложить до середины июля.

В любовной сфере также может наступить период охлаждения или отношения встанут на паузу из-за невозможности встречаться по независящим от вас причинам.

Если вам сейчас не до любви, то, значит, у вас все внимание сфокусировано на детей или собственный бизнес. Возможно, вы будете пересматривать планы, связанные с детьми или подстраиваться под их расписание.

В области бизнеса придется включать режим экономии, либо переезжая в офис меньшего размера, либо увольняя лишних сотрудников. Но Сатурн, до 2 июля находящийся в секторе детей и бизнеса, требует экономии и четкого плана в деловой сфере.

Во второй половине месяца придется много работать, чтобы наверстать упущенное время. Также стоит повнимательнее отнестись к своему здоровью и проводить профилактику ОРВИ. Удачи и любви!

СКОРПИОНЫ

Дорогие Скорпионы! Ваш природный талант к психоанализу и «глаз-алмаз» очень сильно пригодятся в мае, т.к. именно в секторе критических ситуаций, глубокой личной трансформации и чужих финансов соберется большое скопление планет. Но хочу порадовать вас, что они будут добрые – это Венера, Меркурий, Солнце. А с 5 мая к ним присоединится кармический узел РАХУ, который сфокусирует главную тему жизни на целых 1.5 года.

Поэтому кто-то из вас пойдет учиться на психолога или будет «жилеткой» для своих близких, особенно родственников. Возможно, они станут вовлекать вас в решение своих проблем. Т.к. именно в секторе ближайшего окружения, к которому относятся братья, сестры и даже соседи, будут ретроградными Юпитер и Плутон.

Кстати, с родственниками могут появиться проблемы из-за наследства, кредитов, алиментов. Даже со взрослыми детьми могут возникнуть споры и разногласия, особенно во второй половине месяца.

Так что май потребует от вас психологического подхода буквально во всех ситуациях.

С 13 мая Венера разворачивается в ретроградное движение, и если вы ждете решение по финансовым вопросам, то оно может задерживаться до 25 июня. Так что не нервничайте, а наберитесь терпения.

Также, если вы зависите от своего партнера, то его финансовая поддержка может встать на паузу или существенно сократиться. Это относится и к инвестициям, выплатам пособий, алиментов, страховок и других видов материальной помощи.

Зато полнолуние 7 мая будет для вас очень важным, т.к. оно произойдет в вашем собственном знаке. У Скорпионов, родившихся 7-9 ноября, завершится важный этап жизни. Это относится и к тем, у кого асцендент находится в 17 градусе Скорпиона. Возможно, тема завершения коснется партнерских отношений, т.к. полнолуние произойдет на оси «Я-партнер». Или вы кардинально поменяете свой имидж, фамилию, представление о себе.

Еще может быть сценарий: вы познакомитесь с интересным человеком, с которым у вас будут гармоничные интимные отношения, т.к. сектор чужих финансов отвечает еще за секс. Тем более, что новолуние 22 мая произойдет все в этом же секторе, аллилуйя! А Венеру как планету любви еще никто не отменял. И она до 7 августа будет там! Либо на горизонте появятся бывшие возлюбленные, с которыми вы вспомните прошлое. Так что, дорогие Скорпионы, вам будет чем заняться в наше непростое время. Удачи и любви!

СТРЕЛЬЦЫ

Дорогие Стрельцы! Вам везет, так везет! Мало того, что вы родились под самой счастливой планетой – Юпитер, так еще сейчас в вашем секторе партнерских отношений произойдет скопление добрых планет. А с 5 мая кармические узлы войдут туда же на целых 1.5 года. Все ваше внимание будет фокусироваться на партнерских отношениях, многие Стрельцы женятся или выйдут замуж.

Но сначала потребуется подвести итоги и проанализировать прошлые ошибки, чему будет способствовать полнолуние 7 мая в вашем секторе завершения.

Также 13 мая Венера разворачивается в ретроградное движение, когда в вашей жизни могут появиться бывшие возлюбленные. Для кого-то этот период будет окончательной точкой, после которой они будут готовы к новым партнерствам. Тем более, что 22 мая в вашем партнерском секторе произойдет новолуние, которое может принести в вашу жизнь и новые отношения.

Хотя в периоды ретроградности Венеры считается, что знакомства будут недолговечными, но в любом случае любовь – это подарок! Не стоит отказываться от любви, пусть даже краткосрочной.

Во второй половине мая кому-то из Стрельцов придется помогать родителям или заниматься решением вопросов недвижимости: переезжать, ремонтировать, копать огород. А вы как хотели? А то все любовь, да любовь.

С 13 мая могут задерживаться платежи, а расходы увеличатся в связи с ремонтом автомобиля или дома. Крупные покупки следует отложить до 12 июля, т.к. вещь, приобретенная в период ретроградности Венеры и Меркурия, впоследствии разонравится или сломается.

Также в этот интервал дат не стоит регистрировать брак, потерпите, пожалуйста, до его окончания – у вас впереди еще целых полтора года. Удачи и любви!

КОЗЕРОГИ

Дорогие Козероги! В мае вы будете заниматься очень интересным занятием - ревизией своих источников дохода, сводить дебет и кредит. А так как расходов в первой половине мае предстоит немало, то кто-то по этому поводу озадачится поиском новой работы. Причем, эта тема будет для вас актуальна в ближайшие полтора года, т.к. 5 мая кармические узлы входят в ваш сектор работы и здоровья.

Но и сейчас до 13 мая у вас будет отличная возможность найти работу по душе, т.к. Венера – планета малого счастья - до 7 августа будет находиться в этом секторе. Почему тогда до 13 мая? – скажете вы.

Дело в том, что с 13 мая она разворачивается в ретроградное движение, в период которого не рекомендуется начинать что-то новое. Т.к. после ее возвращения в свое обычное движение начатые процессы либо заканчиваются, либо не оправдывают наших ожиданий. Но если вы не успеете найти работу сейчас, то с 12 июля по 7 августа у вас еще будет отличная возможность.

Зато в периоды ретроградности планет хорошо подбивать итоги, что-то доделывать, учиться, повторять, готовиться к новому витку жизни.

Во второй половине месяца Марс войдет в ваш сектор коммуникаций и ближайшего окружения. Что может быть?

- вы отправитесь в поездку или командировку;

- будете заниматься ремонтом автомобиля или озадачитесь покупкой нового. Но и в этом случае помните, что в периоды ретроградности Венеры не стоит совершать крупные покупки;

- будете что-то продавать или займетесь торговлей;

- начнете активно учиться различным навыкам;

- займетесь проведением рекламной компании, особенно через интернет. Поскольку 7 мая произойдет полнолуние как раз в секторе, отвечающем за интернет пространство;

- будете помогать родственникам или соседям. Также может вспыхнуть ссора с братом или сестрой.

Многих Козерогов заинтересует тема ЗОЖ, они начнут читать литературу по этой тематике. Кто-то даже решит пройти медицинское обследование и проверить свой организм.

Также придется о ком-то заботиться и подстраиваться под определенный режим дня. Может быть, вы решите приобрести домашнего питомца или вас попросят посидеть с чьей-то собачкой или котиком.

Со второй половины мая вы почувствуете замедление и пробуксовку в делах, что может вызывать некое раздражение. Не стоит нервничать, т.к. это всего лишь 4 планеты развернутся в ретроградное движение. Зато на горизонте могут появиться бывшие возлюбленные и, если кому надо – вы сможете попытаться восстановить отношения.

Удачи и любви!

ВОДОЛЕИ

Дорогие Водолеи! Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь… Ведь именно в секторе настоящей любви у вас сейчас аж до 7 августа находится Венера! А затем к ней присоединятся Меркурий и Солнце, фокусируя ваше внимание на романтических отношениях. Но и этого мало!

С 5 мая кармические узлы также входят в этот сектор на целых 1.5 года, и если вы еще одиноки, то любовь не за горами.

Однако с 13 мая Венера развернется в ретроградное движение и любовные отношения могут встать на паузу до 25 июня. Либо наоборот – появятся бывшие возлюбленные, и отношения возобновятся с новой силой.

Еще этот сектор отвечает за наших детей, хобби, отдых, праздники, собственный бизнес, лотерею. Поэтому купите лотерейный билет – вдруг повезет?!

Кто-то из Водолеев узнает новость о беременности, либо ваша будущая деятельность так или иначе будет связана с детьми.

Что касается бизнеса, то с середины мая вы будете его либо закрывать, либо реструктуризировать под новые реалии.

Понимание, куда двигаться дальше, сформируется еще в начале месяца, когда 7 мая произойдет полнолуние в вашем секторе цели и социального статуса.

Энергии вам не занимать, а находящийся в вашем знаке Марс до 13 мая будет помогать в осуществлении ваших планов. Однако он может давать и проблемы в отношениях с другими людьми, провоцируя вас на конфликты.

Во второй половине месяца возможны вынужденные траты в связи с поломкой бытовой техники или автомобиля. Постарайтесь обеспечить финансовую подушку безопасности уже сейчас, т.к. Марс, проходя по финансовому сектору, любит «сжигать» деньги.

Возможно, такие траты будут связаны с отдыхом, который вам потребуется после напряженной работы в апреле. Вряд ли вы усидите на месте, тем более, новолуние 22 мая также позовет вас в дорогу. Удачи и хорошего отпуска!

РЫБЫ

Дорогие Рыбы! В первой половине мая вы примете решение, что надо пойти учиться онлайн! И правильно сделаете, т.к. эти навыки впоследствии принесут материальную выгоду.

Хотя на обучение придется потратиться, но что делать? Учиться всегда полезно. Даже полнолуние 7 мая в секторе расширения кругозора говорит вам: «Давай, давай!»

Вторым вариантом развития событий могли бы быть поездки в дальние страны, но сегодня этот сценарий не совсем уместен. Но, возможно, вы все-таки будете планировать путешествия в далекой перспективе.

Во второй половине мая начнется период повышенной активности, когда вам придется быть в разных местах одновременно. Такая повышенная нагрузка может привести к ослаблению иммунитета и, как следствие, высокой температуре из-за вирусной инфекции. Принимайте профилактические меры уже сейчас. Также будьте внимательны при вождении автомобиля. Эти предупреждения в большей степени касаются Рыб, родившихся с 19 февраля по 3 марта и тех, у кого в начале знака находятся планеты или асцендент.

Кстати, расходы могут быть связаны с необходимостью решать вопросы недвижимости. Возможно, вы будете заниматься ремонтом или украшением своей квартиры, переезжать, покупать жилье, навещать родителей или родные места. Причем, на этих темах вы будете фокусировать свое внимание следующие 1.5 года. Т.к. с 5 мая кармические узлы меняют знак и Раху входит в ваш сектор семьи.

Однако с 13 мая Венера развернется в ретроградное движение, поэтому крупные покупки надо успеть сделать до этого периода или уже отложить до 12 июля. Но зато в такие периоды появляются бывшие возлюбленные и даже возвращаются забытые долги.

В мае 4 планеты начнут свое ретроградное движение, предлагая реструктуризировать пространство вокруг нас. Тот, кто не соответствует вашим теперешним представлениям о жизни, уйдет, освобождая место для новых друзей. Удачи и любви!