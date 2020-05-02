2020-05-02T02:29:08+03:00
Звезды

Самые любимые мячики Роналду: Девушка Криштиану обнажила аппетитные ягодицы

Джорджина развесила белье в стрингах – и собрала 2,5 млн лайков
Ирина СУХАНОВА
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Фигуристая Джорджина любит выставлять свои формы напоказ. Фото: Инстаграм.Фигуристая Джорджина любит выставлять свои формы напоказ. Фото: Инстаграм.
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Пусть кто-то и подозревает Криштиану Роналду в том, что он не интересуется женщинами, но, глядя на аппетитную фигуру его девушки, сразу становится понятно, чем она зацепила футболиста. Джорджина выложила в Инстаграм фото, которое не оставило равнодушным ни одного из ее подписчиков. На снимке 26-летняя модель демонстрирует роскошные формы, повернувшись спиной к камере. Подруга Роналду оголила пышные ягодицы, которым наверняка позавидует сама Ким Кардашьян.

Вообще-то Джорджина просто развешивала белье, когда кто-то (может, и сам Криш) сфотографировал ее. В это момент на ней были надеты бейсболка, толстовка и стринги. Кадр получился настолько эффектным, что девушка решила выложить его в Инстаграм. Судя по подписи к фото, она занималась йогой на свежем воздухе, а после занятия решила повесить леггинсы на просушку. И засветилась с голой попой.

Всего за несколько часов снимок набрал 2,5 миллиона «лайков». Поклонники в комментариях пишут, как повезло Роналду, и называют аппетитный тыл Джорджины «самыми любимыми мячиками футболиста».

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Pa os al aire @aloyoga
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Роналду и его подруга вместе с детьми самоизолировались на португальской Мадейре – родном острове Криштиану. Особняк расположен прямо на берегу Атлантического океана, с его террасы открывается шикарный вид на морскую гладь. Всем бы сидеть на карантине в такой красоте – наверняка думают поклонники, глядя на будни спортсмена, которыми Джорджина охотно делится в своем Инстаграме. Во время самоизоляции пара никуда не выходит, так что подруга спортсмена даже стрижет его сама: в видеоролике она показала, как ловко орудует машинкой, приводя голову Криша в порядок.

К слову, футболист-миллионер внес немалый вклад в борьбу с коронавирусом. Криштиану отдал принадлежащие ему отели под больницы, где бесплатно размещают больных с Covid-19. При этом Роналду сам платит зарплату врачам и сотрудникам этих госпиталей. Владельцем отелей Криштиану стал в 2016 году. Пока в его сеть входят три гостиницы под вывеской Pestana CR7 в Мадриде, Мадейре и Лиссабоне.

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Buenos am rosos d as
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Звезда итальянского «Ювентуса» и его подруга-модель воспитывают четверых детей. Младшую дочь Алану Криштиану подарила Джорджина. Трое остальных детей родились от суррогатных матерей. Именно этот факт в свое время и заставил поклонников подозревать, что спортсмен равнодушен к слабому полу. Но появление в его жизни Джорджины поставило точку в этих пересудах. С бывшей продавщицей мадридского бутика Gucci спортсмен начал появляться на публике осенью 2016 года. До этого, с 2010 по 2015 годы, Криштиану встречался с российской моделью Ириной Шейк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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