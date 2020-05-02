Коронавирус в Италии, последние новости на 2 мая 2020: общее число зараженных достигло 207 тысяч

Последние новости о коронавирусе в Италии на 2 мая 2020 года таковы: 207 428 заболевших (общее число), 28 236 человек скончались, 78 249 - вылечились.

Ситуация с COVID-19 улучшается. Пациентов в палатах интенсивной терапии становится все меньше, число зараженных снижается. На днях за сутки в стране вылечились больше 4,5 тысяч человек, что является рекордом с начала эпидемии.

С 4 мая в стране начнут снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за распространения инфекции. Итальянцы смогут гулять в парках, заниматься спортом на улице и встречаться со своими родственниками. При этом они обязаны будут ходить в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию. Следующим этапом будет возобновление работы оптовой торговли, строек. Затем итальянцы смогут посещать бары, кафе и рестораны. А вот въезд для туристов в Италию, скорее всего, будет закрыт до конца года.

Кроме того, летом все желающие смогут отдыхать на пляжах. Все оборудование там будут дезинфицировать. Также планируется ввести дополнительные ограничения, например, уменьшить количество шезлонгов и расставить их как можно дальше друг от друга.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 2 мая 2020 года, в Милане разрабатывают проект жизни в городе в условиях эпидемии. Предложить свои идеи может каждый - для этого на сайте мэрии есть ссылка. Например, скорость дорожного движения будет сокращена на 30 километров в час на некоторых участках. Это позволит ресторанам поставить столики на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции.