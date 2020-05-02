Коронавирус в США, последние новости на 2 мая 2020: от инфекции скончались больше 65 тысяч человек

США занимает первое место в мире по распространению коронавируса. По последним новостям на 2 апреля 2020 года, в стране общее число заболевших достигло 1 103 781, вылечились 164 015 человек, скончались - 65 068 человек.

В штатах введен режим ЧС. В некоторых городах есть дефицит защитных средств, в других врачи жалуются на нехватку коек для больных вирусом. Одна из самых тяжелых ситуаций в Нью-Йорке, где от инфекции скончались больше 18 тысяч человек. Владельцы похоронных домов даже заявили, что не справляются с работой. Власти пытаются сделать все, чтобы остановить распространение COVID-19. Теперь нью-йоркцам необходимо соблюдать социальную дистанцию и ходить по городу в медицинских масок. За нарушения - штрафуют.

Из-за эпидемии миллионы жителей штатов остались без работы, пока им приходится рассчитывать только на пособия. Советник президента страны по экономике сравнил нынешнюю безработицу с той, что была во времена Великой депрессии.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 2 мая 2020 года, госсекретарь Майк Помпео выступил в эфире одного из ток-шоу и сообщил, что штаты получили образец COVID-19 от Китая. По его словам, Пекин утверждает, что страна во время распространения инфекции действовала совершенно прозрачно. Но Помпео в очередной раз обвинил власти КНР в утаивании информации о COVID-19.