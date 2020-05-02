2020-05-02T13:02:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи, стоящие по шесть часов в "грязной зоне" - чьё-то преступление, а не объективные трудности

Даже если всего 5% персонала будут заняты эпидемией, то у каждого больного будет по медику
Борис БОРИСОВ
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Комментарии: comments2
Любой "подвиг врачей" в такой ситуации - это просто чьё-то преступлениеЛюбой "подвиг врачей" в такой ситуации - это просто чьё-то преступлениеФото: Андрей АБРАМОВ
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Прочитал тут : "Врачи вынуждены стоять смены по 24 часа, по шесть часов в грязной зоне, не снимая средств защиты...". Не спорю. Вынуждены. НО :

В России даже после всех оптимизаций 550 тысяч врачей (это не считая медсестёр и фельдшеров). А вместе с лицами со среднем мед образованием - 700 тысяч. Даже если всего 5% (всего пять процентов - один из двадцати) из них будут заняты эпидемией, то это, простите, уже 35 тысяч человек. По одному доктору на больного. Это НЕ считая медсестер и медбратов. Это НЕ считая горячего резерва, врачей раннего пенсионного возраста 55-60 лет многие из которых готовы выйти на работу за достойную оплату. Это никак не менее ещё 50 тысяч человек горячего резерва.

Вам не кажется что при таком количестве персонала если кто-то у нас вынужден "стоять смены по 24 часа, по шесть часов в грязной зоне, не снимая средств защиты" это проблема напрямую созданная лицами который у нас организуют здравоохранение, а не "объективные трудности"?

Любой "подвиг врачей" в такой ситуации - это просто чьё-то преступление.

Причем все фамилии мы знаем наизусть.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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