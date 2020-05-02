2020-05-02T15:26:12+03:00
Коронавирус Covid-19

"Большое спасибо": Люди по всей России благодарят героев-врачей

Слова поддержки и признательности появляются на самых знаковых строениях [фото]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Граффити на стене дома напротив Республиканской клинической больницы имени Куватова, где произошла вспышка заражения COVID-19. Фото Вадим Брайдов/ТАССГраффити на стене дома напротив Республиканской клинической больницы имени Куватова, где произошла вспышка заражения COVID-19. Фото Вадим Брайдов/ТАСС
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По всему миру люди разными способами выражают благодарность врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Многие пишут "спасибо" на асфальте и выражают свою признательность в социальных сетях. Слова поддержки медицинским работникам появились и на фасаде здания гостиницы "Космос" в Москве.

Италия. Ломбардия. Вертова. Специалист войск радиационной химической и биологической защиты Министерства обороны РФ у плаката с надписью "Большое спасибо" во время санитарной дезинфекционной обработки пансионата кардинала Джорджо Гусмини Фото: ТАСС

Италия. Ломбардия. Вертова. Специалист войск радиационной химической и биологической защиты Министерства обороны РФ у плаката с надписью "Большое спасибо" во время санитарной дезинфекционной обработки пансионата кардинала Джорджо ГусминиФото: ТАСС

Кроме того, 2 мая на здании Останкинской башни будет размещена видеооткрытка со словами "Спасибо героям, спасибо врачам". Фасад подсветят красным и белым цветами. Открытку будут транслировать с 20:30 до 22:30.

Участники общественной организации "Молодая гвардия Единой России" держат плакат с надписью "Спасибо" в благодарность врачам многопрофильного медицинского центра "Новомосковский". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Участники общественной организации "Молодая гвардия Единой России" держат плакат с надписью "Спасибо" в благодарность врачам многопрофильного медицинского центра "Новомосковский". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Во многих странах врачей в этот день также поблагодарят. Вечером в субботу пульсирующая подсветка красного цвета, символизирующая биение сердца, появится также на фасадах "Эмпайр Стейт Билдинг" в Нью-Йорке, башни "Бурдж Халифа" в Арабских Эмиратах, на "Си-Эн Тауэр" в Канаде и других всемирно известных небоскрёбах.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) пишут "#Спасибо врачам!" напротив многопрофильного медицинского центра "Новомосковский", куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) пишут "#Спасибо врачам!" напротив многопрофильного медицинского центра "Новомосковский", куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Акция "Спасибо врачам" на фасаде гостиницы "Космос" на проспекте Мира. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Акция "Спасибо врачам" на фасаде гостиницы "Космос" на проспекте Мира. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Краснодаре появилось граффити "Спасибо врачам" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Краснодаре появилось граффити "Спасибо врачам"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская область. Подольск. Граффити "Спасибо врачам" работы художников Ильи и Максима Демченко размером 50 на 25 метров в поле вблизи Подольска. На создание надписи ушло около 4 часов и 35 литров краски. Фото Михаил Джапаридзе/ТАСС

Московская область. Подольск. Граффити "Спасибо врачам" работы художников Ильи и Максима Демченко размером 50 на 25 метров в поле вблизи Подольска. На создание надписи ушло около 4 часов и 35 литров краски. Фото Михаил Джапаридзе/ТАСС

Надпись "спасибо врачам, которые выходят ради нас на работу" на мосту на одной из улиц в Москве Фото: РИА Новости

Надпись "спасибо врачам, которые выходят ради нас на работу" на мосту на одной из улиц в МосквеФото: РИА Новости

ИСТОЧНИК KP.RU

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