"Большое спасибо": Люди по всей России благодарят героев-врачей

По всему миру люди разными способами выражают благодарность врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Многие пишут "спасибо" на асфальте и выражают свою признательность в социальных сетях. Слова поддержки медицинским работникам появились и на фасаде здания гостиницы "Космос" в Москве.

Италия. Ломбардия. Вертова. Специалист войск радиационной химической и биологической защиты Министерства обороны РФ у плаката с надписью "Большое спасибо" во время санитарной дезинфекционной обработки пансионата кардинала Джорджо ГусминиФото: ТАСС

Кроме того, 2 мая на здании Останкинской башни будет размещена видеооткрытка со словами "Спасибо героям, спасибо врачам". Фасад подсветят красным и белым цветами. Открытку будут транслировать с 20:30 до 22:30.

Участники общественной организации "Молодая гвардия Единой России" держат плакат с надписью "Спасибо" в благодарность врачам многопрофильного медицинского центра "Новомосковский". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Во многих странах врачей в этот день также поблагодарят. Вечером в субботу пульсирующая подсветка красного цвета, символизирующая биение сердца, появится также на фасадах "Эмпайр Стейт Билдинг" в Нью-Йорке, башни "Бурдж Халифа" в Арабских Эмиратах, на "Си-Эн Тауэр" в Канаде и других всемирно известных небоскрёбах.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) пишут "#Спасибо врачам!" напротив многопрофильного медицинского центра "Новомосковский", куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Акция "Спасибо врачам" на фасаде гостиницы "Космос" на проспекте Мира. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Краснодаре появилось граффити "Спасибо врачам"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская область. Подольск. Граффити "Спасибо врачам" работы художников Ильи и Максима Демченко размером 50 на 25 метров в поле вблизи Подольска. На создание надписи ушло около 4 часов и 35 литров краски. Фото Михаил Джапаридзе/ТАСС