Минобороны рассекретило данные о героизме советских солдат при освобождении Берлина
Российское министерство обороны рассекретило архивы, в которых приводятся доказательства героизма советских солдат при освобождении Берлина весной 1945 года.
Перед 75-й годовщиной освобождения Германии Минобороны открыло мультимедийный раздел на своём сайте. Он называется "Финальный аккорд Великой войны", в нём опубликовали исторические документы из фондов своего Центрального архива.
В сообщении военного ведомства сказано, что пятая часть ударной армии под командованием генерал-полковника Николая Берзарина в течение дня противостояла противнику и вела ожесточённые бои. Каждый дом и каждую улицу им пришлось брать штурмом.
- В боях за столицу Германии советские бойцы демонстрировали храбрость и мужество. В разделе приведены многочисленные примеры героизма и отваги красноармейцев, - написано в заявлении Минобороны.
В разделе также опубликовали приказ Гельмута Вейдлинга, командующего обороной и последнего коменданта Берлина генерала от артиллерии. Он призывал защищающие Берлин войска Германии остановить сопротивление, поскольку фюрер Адольф Гитлер к тому моменту уже покончил жизнь самоубийством, а нехватка оружия и боеприпасов сделала дальнейшую борьбу бессмысленной. Вейдлинг также сообщал, что это "удлиняет ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых"
- Каждый, кто падёт в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным Командованием советских войск требую немедленно прекратить борьбу, - также заявлял немецкий командующий.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»