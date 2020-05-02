2020-05-02T14:56:26+03:00
Общество

Минобороны рассекретило данные о героизме советских солдат при освобождении Берлина

Военное ведомство опубликовало документы из фондов своего Центрального архива
Ася КУЗНЕЦОВА
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В боях за столицу Германии советские бойцы демонстрировали храбрость и мужествоВ боях за столицу Германии советские бойцы демонстрировали храбрость и мужествоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российское министерство обороны рассекретило архивы, в которых приводятся доказательства героизма советских солдат при освобождении Берлина весной 1945 года.

Перед 75-й годовщиной освобождения Германии Минобороны открыло мультимедийный раздел на своём сайте. Он называется "Финальный аккорд Великой войны", в нём опубликовали исторические документы из фондов своего Центрального архива.

В сообщении военного ведомства сказано, что пятая часть ударной армии под командованием генерал-полковника Николая Берзарина в течение дня противостояла противнику и вела ожесточённые бои. Каждый дом и каждую улицу им пришлось брать штурмом.

- В боях за столицу Германии советские бойцы демонстрировали храбрость и мужество. В разделе приведены многочисленные примеры героизма и отваги красноармейцев, - написано в заявлении Минобороны.

В разделе также опубликовали приказ Гельмута Вейдлинга, командующего обороной и последнего коменданта Берлина генерала от артиллерии. Он призывал защищающие Берлин войска Германии остановить сопротивление, поскольку фюрер Адольф Гитлер к тому моменту уже покончил жизнь самоубийством, а нехватка оружия и боеприпасов сделала дальнейшую борьбу бессмысленной. Вейдлинг также сообщал, что это "удлиняет ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых"

- Каждый, кто падёт в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным Командованием советских войск требую немедленно прекратить борьбу, - также заявлял немецкий командующий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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