Минобороны рассекретило данные о героизме советских солдат при освобождении Берлина

Российское министерство обороны рассекретило архивы, в которых приводятся доказательства героизма советских солдат при освобождении Берлина весной 1945 года.

Перед 75-й годовщиной освобождения Германии Минобороны открыло мультимедийный раздел на своём сайте. Он называется "Финальный аккорд Великой войны", в нём опубликовали исторические документы из фондов своего Центрального архива.

В сообщении военного ведомства сказано, что пятая часть ударной армии под командованием генерал-полковника Николая Берзарина в течение дня противостояла противнику и вела ожесточённые бои. Каждый дом и каждую улицу им пришлось брать штурмом.

- В боях за столицу Германии советские бойцы демонстрировали храбрость и мужество. В разделе приведены многочисленные примеры героизма и отваги красноармейцев, - написано в заявлении Минобороны.

В разделе также опубликовали приказ Гельмута Вейдлинга, командующего обороной и последнего коменданта Берлина генерала от артиллерии. Он призывал защищающие Берлин войска Германии остановить сопротивление, поскольку фюрер Адольф Гитлер к тому моменту уже покончил жизнь самоубийством, а нехватка оружия и боеприпасов сделала дальнейшую борьбу бессмысленной. Вейдлинг также сообщал, что это "удлиняет ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых"

- Каждый, кто падёт в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным Командованием советских войск требую немедленно прекратить борьбу, - также заявлял немецкий командующий.