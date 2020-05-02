Евгений Ловчев: Чемпионат ФНЛ надо доиграть. Как – это другой вопрос

В Футбольной национальной лиге (втором по силе российском дивизионе) 17 клубов из 20 проголосовали за завершение сезона. В результате, по положению в турнирной таблице, в РПЛ должны отправиться две первые команды «Ротор» и «Химки». Три команды оказались против – это московское «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик», занявшие третье, четвертое и пятые места. У них тоже были все шансы пробиться в высший свет нашего футбола, ведь впереди оставалось еще 11 туров.

Прокомментировать ситуацию мы попросили заслуженного мастера спорта Евгения Ловчева.

- В ФНЛ окончательно остановили чемпионат. И разразился сканадл.

- Правильный скандал.

- Как теперь выходить из него?

- Такой же ситуации не было. И предсказать ее невозможно было. Во Франции, которая прекратила чемпионат в своей высшей лиге, тоже осталось множество вопросов. Ведь есть указивка со стороны УЕФА, что надо доигрывать чемпионаты. Не надо было спешить и у нас. Пройдет три месяца, все успокоятся, доиграют чемпионат. А следующий чемпионат уплотните, чтобы выровнять ситуацию.

Пошли даже разговоры, чтобы провести следующее первенство по формуле весна – осень.

Кстати еще больше недовольны остановкой своего чемпионата в Голландии, где могут возникнуть судебные процессы. Потому что там по-другому к этому относятся. А здесь ситуация – что делать? «Торпедо» тратило большие деньги, чтобы обратно вернуться в Премьер-лигу. У «Торпедо» есть определенная категория болельщиков. Сейчас они на третьем месте. Они правильно говорят, что у «Ротора», который занимает первое место, календарь посложнее. Почему вдруг эти должны войти, а эти – не должны? Как то все правильно сделать? Наверное, никто не подскажет, как правильно сделать. Но то, что недовольство будет, у меня сомнений нет.

Но еще больше проблем возникнет с тем, кто должен вылетать из Премьер-лиги, где на последних строчках в момент остановки чемпионата оказались «Крылья советов» и «Ахмат». Здесь придется искать компромисс. Мы с таким трудом возвращали людей на стадионы. Поэтому, я считаю, что чемпионат надо доиграть. Как доиграть – это другой вопрос. Просто соберите на югах несколько команд, как раньше мы собирались и кубок начинали, и разыграйте групповые турниры за право играть в высшей лиге. В Сочи, Ростове, Краснодаре, Грозном – стадионы приличные. Там друг от друга можно ездить на автобусе, пока нет авиасообщения. И сыграйте через день переходные матчи. Но тогда не будет никаких претензий ни у кого. А почему этого не делать? Тем более, в сегодняшней ситуации, когда некоторые команды без игр могут разрушитья.