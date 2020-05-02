2020-05-02T16:04:08+03:00
Здоровье

Может ли пыльца переносить коронавирус: отвечают вирусолог и аллерголог

Сезона пыления в этом году боятся не только аллергики
Андрей АБРАМОВ
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При контакте со слизистой человека пыльца вызывает аллергические проявленияПри контакте со слизистой человека пыльца вызывает аллергические проявленияФото: Shutterstock
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Началась тяжелая пора для аллергиков — конец весны и первые теплые месяцы, когда начинают цвести деревья. В Москве уже фиксируется высокая концентрация пыльцы березы.

— И в городе, и за городом. Хоть в Москве, хоть в средней полосе России. Пыльца легкая, мелкая, переносится ветром. Долетает всюду — на любой этаж. Например, у цветов пыльца тяжелая, она не летает, поэтому не вызывает такой вспышки поллиноза (аллергической реакции — прим.ред.), — объяснила kp.ru врач — аллерголог-иммунолог высшей категории ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Раиса Овсянникова.

При контакте со слизистой человека пыльца вызывает аллергические проявления. Пик цветения березы приходится на майские праздники и неделю после. Все это время в воздухе будет сохраняться высокая концентрация. Аллерген будет в воздухе до конца месяца, но уже не в таком большом количестве, как в первую его половину.

Следующий мощный аллерген придет в конце мая — пыльца злаковых трав. Максимальная концентрация достигнет в июне-июле. В июне будут цвести хвойные, но концентрация их пыльцы невелика.

МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ

Раз пыльца деревьев так сильно распространяется, может ли она стать переносчиком коронавируса?

— Пыльца не может быть переносчиком коронавируса. Другое дело, что осложнения у аллергиков, если они заразятся, будут неблагоприятным фактором. Но это не значит, что такой человек будет болеть тяжелее и умрет — это не так. Вирус возникает в организме человека: когда больной кашлял на здорового или на поверхность, а здоровый потом к ней притронулся и занес на слизистые. С пыльцой такого невозможно. Вирус ведь не носится в воздухе. Мы же дышим на улице и все нормально! — говорит вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Можно закрыть окна, включить воздухоочиститель — это снизит концентрацию пыльцы в квартире Фото: Shutterstock

Можно закрыть окна, включить воздухоочиститель — это снизит концентрацию пыльцы в квартиреФото: Shutterstock

Аллерголог Управделами президента Раиса Овсянникова также считает, что пыльца не может переносить коронавирус:

— Это абсурдная ситуация. Вирус должен находиться во влажной среде, а пыльца не является влажной средой. Она не может разнести вирус в принципе. В теории, если у человека слизистая раздражена пыльцой, то вирус, вероятно, может цепляться. Но он может цепляться и на здорового. Статистики, что аллергики чаще болеют вирусными заболеваниями, нет. Они болеют с той же периодичностью, как и обычные люди. Другое дело, что иногда можно запутаться, что у человека: вирусная инфекция или поллиноз? Аллергия может сопровождаться небольшим повышением температуры, насморком, слезотечением, общим недомоганием.

НА ЗАМЕТКУ

Как пережить пик цветения

Закрыть окна, включить воздухоочиститель — это снизит концентрацию пыльцы в квартире. Когда на улице жарко и ветрено, лучше не выходить из дома. Тем, кто тяжело переносит пыление деревьев, аллергологи рекомендовали уезжать в теплые края, вроде курортов Краснодарского края. Там пыление происходит еще в феврале. В этом году этот совет ввиду коронавируса теряет актуальность.

Можно использовать защитные фильтры, которые вставляются в нос, — стоят около 500 рублей. Или использовать препараты, которые создают защитную пленку, или противоаллергические средства.

КСТАТИ

Могут ли комары переносить COVID-19?

— Для этих вирусов комары переносчиком не являются. Хотя все ведь известно всегда не на 100%. Грипп и подобные заболевания дыхательных путей комарами не переносятся. Нет и никаких данных о том, что коронавирус переносится москитами. Такова биология у этих вирусов. Ученые не встречали летающих насекомых, инфицированных коронавирусом от человека. Этого просто нет. Но если кто-то откроет это — мы будем это обсуждать. Но, в принципе, это крайне маловероятно, — рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

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По словам специалистов, больше всего этих деревьев в районах Измайлово, Сокольники, Филевский парк, Кузьминки и Царицыно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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