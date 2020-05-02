2020-05-02T21:33:02+03:00
Звезды

Новую подругу Жигунова и "двойника Анастасии Заворотнюк" разыскивают судебные приставы

46-летняя Виктория Ворожбит распродает по бросовым ценам свои шубы, сумки и телефоны [эксклюзив kp.ru]
Елена ПЕТРОВА
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Виктория Ворожбит (справа) по удивительному совпадению оказалась очень похожа на экс-возлюбленную актера Анастасию Заворотнюк. Фото: личная страничка в соцсети + Global Look PressВиктория Ворожбит (справа) по удивительному совпадению оказалась очень похожа на экс-возлюбленную актера Анастасию Заворотнюк. Фото: личная страничка в соцсети + Global Look Press
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Скрыть новый роман людям публичным практически невозможно. Вот и Сергея Жигунова "вычислили" в соцсетях: мол, знаменитый "гардемарин" и его новая подруга Виктория Ворожбит, по удивительному совпадению оказавшаяся двойником его бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк, публикуют фото в одинаковых интерьерах и с одним котом Пыней. Живут они на даче артиста в Абрамцево, и видимо, в официальном браке Жигунова с актрисой Верой Новиковой все снова идет к разводу (первый раз они развелись из-за "прекрасной няни" Заворотнюк. - Ред.) и даже разделу имущества...

"Комсомолка" узнала, ради кого артист мог пожертвовать семейным счастьем.

"Исчезнувшие" долги, как у Заворотнюк

Как мы уже писали, Виктория Ворожбит с 2018 года помогает Жигунову проводить на Сахалине кинофестиваль "Утро Родины". На Дальнем Востоке ее знают, как успешного журналиста и жену местного медиамагната. Правда, в последнее время она редко появляется в родных краях - переехала в Москву, устроилась в "Роснано".

Информацию о 46-летней Виктории Ворожбит можно найти на сайте судебных приставов. Сотрудники ОСП Владивостока дважды безуспешно пытались взыскать с женщины налоги - в 2018 и 2019 годах, и оба раза дело прекращали из-за невозможности разыскать должника либо его имущество.

Информация о долгах Ворожбит находится в открытом доступе - на сайте ФССП.

Информация о долгах Ворожбит находится в открытом доступе - на сайте ФССП.

Удивительно, но недавно то же самое случилось и с Анастасией Заворотнюк. Ее дело по налоговым долгам ФССП закрыли по тем же причинам.

- Это не значит, что задолженность прощается или исчезает, - объяснил тогда kp.ru звездный адвокат Сергей Жорин. - Очень часто приставы через два месяца возвращают исполнительный лист, ссылаясь на п.3 ч.1 ст. 46. Это нередкий случай, поскольку чаще всего на практике сотрудники ФССП не предпринимают каких-либо попыток найти имущество должника, его местонахождение и т.д. Фактически им проще дождаться истечения двухмесячного срока и вернуть исполнительный лист. Но по закону после возврата взыскатель (в этом случае - Налоговая служба. - Ред.) вправе подать его заново хоть на следующий день. Таким образом, процесс возврата долгов будет продолжаться. Дело как закрыли, так и откроют заново.

"Продам норковую шубу и рюкзачок Гуччи"

А недавно к старым долгам Виктории Ворожбит добавились новые. Приставы возбудили еще несколько дел: 27 февраля 2020 года - по налоговой задолженности на сумму около 39 тысяч рублей, а в апреле - на налогам на 4 тысячи и сразу нескольким штрафам за неправильную парковку в Москве и превышение скорости. Всего Виктория "накатала" в столице на 41 тысячу рублей.

Возможно, именно из-за финансовых неурядиц Ворожбит - частый гость на сайте объявлений Авито. Она несколько раз выставляла на продажу подержанные айфоны, бывшие в употреблении дизайнерские чехлы на них (с пометкой "был куплен в ЦУМе за 18 тысяч"), телевизоры, айпады, сумки и рюкзаки модных брендов за 15-30 тысяч... А в последний раз Виктория продавала норковую шубку "красивого цвета Бордо" за 35 тысяч рублей.

Объявления Виктории на сайте Авито.

Объявления Виктории на сайте Авито.

Встретила любовь благодаря мужу

Муж Ворожбит (видимо, уже бывший) Виктор Суханов - один из самых известных на Дальнем Востоке медиаменеджеров. Его СМИ, которое, по словам знакомых, начиналось как "приморская замута" за несколько лет превратилось во вполне респектабельное информагентство, у которого теперь десятки представительств в разных городах России и гранты от властей.

- Вика при нем была не только "для красоты" - у нее была своя программа, интервью с местными випами, какие-то благотворительные проекты, - рассказал kp.ru знакомый пары. - Но всем было понятно, что именно благодаря Вите она стала узнаваемой. Он бойкий, грамотный, энергичный, теперь уже вхож в кабинеты высоких чиновников. Я бы сказал, плотно встроен в приморскую политику, везде свои люди - в парламенте, в избиркоме. Да и с крупным бизнесом дружит, постоянно какие-то акции, спецпроекты они придумывают - то амурских тигров спасают, то рыбалку устраивают. В общем, от таких мужиков не уходят, обидно за него.

Но по иронии судьбы, предприниматель сам свел жену с Жигуновым. По словам источника kp.ru, фестиваль "Утро Родины" появился с подачи Суханова. И супругу он отправил туда, чтоб не скучала...

Впрочем, сам Суханов либо давно пережил обиду, либо научился ее скрывать.

- Я за этой темой (романе Жигунова с его женой. - Ред.) вообще не слежу, - рассмеялся Виктор на звонок "КП". - И давайте на этом закончим!

Однако, последствия этого фортеля для жены все-таки были. Медиаресурс Суханова стер не только ее интервью, но и вообще любое упоминание о некогда лучшем интервьюере Владивостока, которым так гордился.

- Джентльменство в действии, - грустно шутит Виктория на эту тему в своих соцсетях.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Идите в ж...!"

Сергей Жигунов очень бурно отреагировал на новости в СМИ о его личной жизни и разделе имущества с женой Верой Новиковой. Якобы журналисты исказили информацию. Когда же артисту вежливо напомнили, что ему предлагали высказаться, он буквально рассвирепел.

- Идите в ж...! Так и можете написать! - совсем не по-офицерски ответил прессе "гардемарин".

А Виктория, едва услышав, что звонят из СМИ, поспешила дать отбой.

- Нет, связь не оборвалась. Это я положила трубку. Всего доброго, - ответила Ворожбит со второй попытки.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

"Ищет двойника любимой, чтобы завершить главное - родить детей"

В соцсетях обратили внимание, что новая подруга Жигунова похожа не только на Заворотнюк, но и на Веру Новикову в молодости. Так может, это банальная привязанность к определенному типажу? Оказалось, нет - это хорошо знакомый психологам феномен.

Вера Новикова в фильме "Копилка", 1980 год.

Вера Новикова в фильме "Копилка", 1980 год.

- Любовь не дает забыть того человека, с кем получились эмоционально яркие отношения, но при этом, так и не удалось добиться главного – родить совместных детей, - объяснил kp.ru психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский. - Любви нужны общие дети, в этом ее смысл. Поэтому, человек, который впустую потерял годы на любовь и не завел детей, обречен вновь и вновь искать себе таких максимально похожих партнеров. Ведь любви нужно доделать то, ради чего ее включили, ради чего она, как джин, вышла из генетического кувшина. И она будет гнать влюбленного на поиски того человека, с кем можно как бы наверстать упущенное, «доделать недоделанное», продолжить отношения с той высокой точки, на которой оборвалась предыдущая лав стори. И, наконец-то завести ребенка.

Могу теоретически предположить, что история уважаемого мною Сергея как раз из этой серии. Когда-то он был горячо влюблен в свою супругу. Родилась прекрасная дочь. Но для любви в паре, где партнеры пышут здоровьем, одного ребенка может быть недостаточно. Любовь дальше требует своей реализации в детях. Мужчина встречает Анастасию, которая вызывает у него сильные чувства. Причем, часто она может внешне походить на жену, особенно – в молодости, на момент начала отношений с супругой.

Однако, любовь почему-то сработала «вхолостую». Что-то помешало паре завести детей и люди расстались. Мужчина может даже вернуться обратно в семью. Но, если в данном «камбеке» не рождаются еще дети, или не появляется какая-то мощная их замена (другие большие цели), то полная гармония не наступает. И так как любовь не любит проигрывать, то она вновь гонит человека на поиски того образа, с кем можно завершить начатое.

Так обретение новой девушки становится как бы продолжением трагичной предшествующей истории. Эта модель «незавершенного гештальта» является типичной. Психологи в своей работе имеют дело с ней постоянно. У мужчин она прослеживается особенно четко.

Дело в том, что из-за коротких репродуктивных сроков девушки вынуждены спешить. Потеряв любимого, девушка может испугаться, что у нее мало фертильного времени, ей пора рожать. Тогда она создает семью с первым из тех мужчин, кто оказался к этому готов, без учета его внешнего сходства с роковым «героем-любовником». Потом годами грустит о потерянной любви, плачет в подушку. Иногда, идет на измену с тем, кто потом напомнит ей утраченного кавалера.

А у мужчин запас репродуктивного возраста заметно больше. Отсюда, они могут себе позволить «упиваться трагедией» довольно долго, не спеша подыскивая себе новую партнершу, максимально похожую на прошлый объект любви. И как пелось в одной из песен группы «Фабрика», «иногда из этих встреч, что-то получается»...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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