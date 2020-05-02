Новую подругу Жигунова и "двойника Анастасии Заворотнюк" разыскивают судебные приставы

Скрыть новый роман людям публичным практически невозможно. Вот и Сергея Жигунова "вычислили" в соцсетях: мол, знаменитый "гардемарин" и его новая подруга Виктория Ворожбит, по удивительному совпадению оказавшаяся двойником его бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк, публикуют фото в одинаковых интерьерах и с одним котом Пыней. Живут они на даче артиста в Абрамцево, и видимо, в официальном браке Жигунова с актрисой Верой Новиковой все снова идет к разводу (первый раз они развелись из-за "прекрасной няни" Заворотнюк. - Ред.) и даже разделу имущества...

"Комсомолка" узнала, ради кого артист мог пожертвовать семейным счастьем.

"Исчезнувшие" долги, как у Заворотнюк

Как мы уже писали, Виктория Ворожбит с 2018 года помогает Жигунову проводить на Сахалине кинофестиваль "Утро Родины". На Дальнем Востоке ее знают, как успешного журналиста и жену местного медиамагната. Правда, в последнее время она редко появляется в родных краях - переехала в Москву, устроилась в "Роснано".

Информацию о 46-летней Виктории Ворожбит можно найти на сайте судебных приставов. Сотрудники ОСП Владивостока дважды безуспешно пытались взыскать с женщины налоги - в 2018 и 2019 годах, и оба раза дело прекращали из-за невозможности разыскать должника либо его имущество.

Информация о долгах Ворожбит находится в открытом доступе - на сайте ФССП.

Удивительно, но недавно то же самое случилось и с Анастасией Заворотнюк. Ее дело по налоговым долгам ФССП закрыли по тем же причинам.

- Это не значит, что задолженность прощается или исчезает, - объяснил тогда kp.ru звездный адвокат Сергей Жорин. - Очень часто приставы через два месяца возвращают исполнительный лист, ссылаясь на п.3 ч.1 ст. 46. Это нередкий случай, поскольку чаще всего на практике сотрудники ФССП не предпринимают каких-либо попыток найти имущество должника, его местонахождение и т.д. Фактически им проще дождаться истечения двухмесячного срока и вернуть исполнительный лист. Но по закону после возврата взыскатель (в этом случае - Налоговая служба. - Ред.) вправе подать его заново хоть на следующий день. Таким образом, процесс возврата долгов будет продолжаться. Дело как закрыли, так и откроют заново.

"Продам норковую шубу и рюкзачок Гуччи"

А недавно к старым долгам Виктории Ворожбит добавились новые. Приставы возбудили еще несколько дел: 27 февраля 2020 года - по налоговой задолженности на сумму около 39 тысяч рублей, а в апреле - на налогам на 4 тысячи и сразу нескольким штрафам за неправильную парковку в Москве и превышение скорости. Всего Виктория "накатала" в столице на 41 тысячу рублей.

Возможно, именно из-за финансовых неурядиц Ворожбит - частый гость на сайте объявлений Авито. Она несколько раз выставляла на продажу подержанные айфоны, бывшие в употреблении дизайнерские чехлы на них (с пометкой "был куплен в ЦУМе за 18 тысяч"), телевизоры, айпады, сумки и рюкзаки модных брендов за 15-30 тысяч... А в последний раз Виктория продавала норковую шубку "красивого цвета Бордо" за 35 тысяч рублей.

Объявления Виктории на сайте Авито.

Встретила любовь благодаря мужу

Муж Ворожбит (видимо, уже бывший) Виктор Суханов - один из самых известных на Дальнем Востоке медиаменеджеров. Его СМИ, которое, по словам знакомых, начиналось как "приморская замута" за несколько лет превратилось во вполне респектабельное информагентство, у которого теперь десятки представительств в разных городах России и гранты от властей.

- Вика при нем была не только "для красоты" - у нее была своя программа, интервью с местными випами, какие-то благотворительные проекты, - рассказал kp.ru знакомый пары. - Но всем было понятно, что именно благодаря Вите она стала узнаваемой. Он бойкий, грамотный, энергичный, теперь уже вхож в кабинеты высоких чиновников. Я бы сказал, плотно встроен в приморскую политику, везде свои люди - в парламенте, в избиркоме. Да и с крупным бизнесом дружит, постоянно какие-то акции, спецпроекты они придумывают - то амурских тигров спасают, то рыбалку устраивают. В общем, от таких мужиков не уходят, обидно за него.

Но по иронии судьбы, предприниматель сам свел жену с Жигуновым. По словам источника kp.ru, фестиваль "Утро Родины" появился с подачи Суханова. И супругу он отправил туда, чтоб не скучала...

Впрочем, сам Суханов либо давно пережил обиду, либо научился ее скрывать.

- Я за этой темой (романе Жигунова с его женой. - Ред.) вообще не слежу, - рассмеялся Виктор на звонок "КП". - И давайте на этом закончим!

Однако, последствия этого фортеля для жены все-таки были. Медиаресурс Суханова стер не только ее интервью, но и вообще любое упоминание о некогда лучшем интервьюере Владивостока, которым так гордился.

- Джентльменство в действии, - грустно шутит Виктория на эту тему в своих соцсетях.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Идите в ж...!"

Сергей Жигунов очень бурно отреагировал на новости в СМИ о его личной жизни и разделе имущества с женой Верой Новиковой. Якобы журналисты исказили информацию. Когда же артисту вежливо напомнили, что ему предлагали высказаться, он буквально рассвирепел.

- Идите в ж...! Так и можете написать! - совсем не по-офицерски ответил прессе "гардемарин".

А Виктория, едва услышав, что звонят из СМИ, поспешила дать отбой.

- Нет, связь не оборвалась. Это я положила трубку. Всего доброго, - ответила Ворожбит со второй попытки.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

"Ищет двойника любимой, чтобы завершить главное - родить детей"

В соцсетях обратили внимание, что новая подруга Жигунова похожа не только на Заворотнюк, но и на Веру Новикову в молодости. Так может, это банальная привязанность к определенному типажу? Оказалось, нет - это хорошо знакомый психологам феномен.

Вера Новикова в фильме "Копилка", 1980 год.

- Любовь не дает забыть того человека, с кем получились эмоционально яркие отношения, но при этом, так и не удалось добиться главного – родить совместных детей, - объяснил kp.ru психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский. - Любви нужны общие дети, в этом ее смысл. Поэтому, человек, который впустую потерял годы на любовь и не завел детей, обречен вновь и вновь искать себе таких максимально похожих партнеров. Ведь любви нужно доделать то, ради чего ее включили, ради чего она, как джин, вышла из генетического кувшина. И она будет гнать влюбленного на поиски того человека, с кем можно как бы наверстать упущенное, «доделать недоделанное», продолжить отношения с той высокой точки, на которой оборвалась предыдущая лав стори. И, наконец-то завести ребенка.

Могу теоретически предположить, что история уважаемого мною Сергея как раз из этой серии. Когда-то он был горячо влюблен в свою супругу. Родилась прекрасная дочь. Но для любви в паре, где партнеры пышут здоровьем, одного ребенка может быть недостаточно. Любовь дальше требует своей реализации в детях. Мужчина встречает Анастасию, которая вызывает у него сильные чувства. Причем, часто она может внешне походить на жену, особенно – в молодости, на момент начала отношений с супругой.

Однако, любовь почему-то сработала «вхолостую». Что-то помешало паре завести детей и люди расстались. Мужчина может даже вернуться обратно в семью. Но, если в данном «камбеке» не рождаются еще дети, или не появляется какая-то мощная их замена (другие большие цели), то полная гармония не наступает. И так как любовь не любит проигрывать, то она вновь гонит человека на поиски того образа, с кем можно завершить начатое.

Так обретение новой девушки становится как бы продолжением трагичной предшествующей истории. Эта модель «незавершенного гештальта» является типичной. Психологи в своей работе имеют дело с ней постоянно. У мужчин она прослеживается особенно четко.

Дело в том, что из-за коротких репродуктивных сроков девушки вынуждены спешить. Потеряв любимого, девушка может испугаться, что у нее мало фертильного времени, ей пора рожать. Тогда она создает семью с первым из тех мужчин, кто оказался к этому готов, без учета его внешнего сходства с роковым «героем-любовником». Потом годами грустит о потерянной любви, плачет в подушку. Иногда, идет на измену с тем, кто потом напомнит ей утраченного кавалера.

А у мужчин запас репродуктивного возраста заметно больше. Отсюда, они могут себе позволить «упиваться трагедией» довольно долго, не спеша подыскивая себе новую партнершу, максимально похожую на прошлый объект любви. И как пелось в одной из песен группы «Фабрика», «иногда из этих встреч, что-то получается»...

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